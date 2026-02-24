IMPACTANTE: El ‘acosador’ que disparó a su exnovia en pleno salón de belleza, una cámara de seguridad captó todo

Un video de vigilancia difundido recientemente muestra el dramático momento cuando un hombre identificado por las autoridades como Job Jocelyn, de 23 años, disparó contra su exnovia dentro del salón de belleza donde ella trabajaba, en Miami (EEUU).

Las impactantes imágenes, del video de una cámara de seguridad obtenido por NBC6, han generado conmoción por la frialdad con la que se desarrolla el ataque y la aparente premeditación del agresor, quien ya tenía una orden de restricción en su contra.

Según lo precisado por el mismo medio, el incidente ocurrió en un salón ubicado en la cuadra 3700 de Northwest 7th Street, donde la víctima se encontraba atendiendo a clientes cuando Jocelyn irrumpió en el lugar.

De acuerdo con el informe de arresto, ambos habían mantenido una relación de aproximadamente tres años, pero la mujer había decidido cortar todo contacto debido al comportamiento insistente y controlador del sospechoso, quien la llamaba y enviaba mensajes de manera constante.

La víctima relató a los investigadores que Jocelyn se había alterado tras enterarse de que ella estaba conversando con otra persona, lo que intensificó su ‘acoso’.

Los registros también indican que la pareja había tenido un incidente previo de violencia doméstica y que él había sido notificado de una orden de protección por riesgo en mayo de 2025.

De hecho, ante la presión, la mujer le advirtió que acudiría a la policía si no dejaba de contactarla. Sin embargo, lejos de detenerse, él apareció en su lugar de trabajo para confrontarla directamente.

LA DISPARÓ Y LUEGO HUYÓ DEL LUGAR

Jocelyn le preguntó: “¿De verdad estás llamando a la policía?”, antes de sacar un arma y dispararle en el muslo izquierdo.

El video muestra una breve discusión seguida del momento en que el agresor, enmascarado, apunta y dispara, mientras la víctima reacciona con gritos y busca alejarse del lugar.

Las imágenes también captan al atacante colocando curiosamente el arma en el suelo por unos segundos, para luego recogerla y huir del salón.

En tanto, la víctima, herida, intenta moverse hacia un área más segura mientras comienza a sangrar y cojea.

Una testigo declaró que estaba atendiendo a una clienta cuando escuchó gritos de “¡Sal, sal!”, y luego un disparo, antes de ver a la mujer correr hacia su estación en busca de ayuda.

ARRESTADO Y ACUSADO POR INTENTO DE ASESINATO

Tras el ataque, Jocelyn fue arrestado el pasado 16 de enero y enfrenta cargos por intento de asesinato grave y posesión de un arma de fuego en violación de una orden de protección.

Durante su comparecencia ante un juez, el pasado fin de semana, se ordenó su detención sin derecho a fianza y se le prohibió cualquier tipo de contacto con la víctima.