VIRAL: Dos niñas cayeron a un lago congelado y el desesperante rescate quedó grabado por las cámaras de la policía

Dos niñas fueron rescatadas de manera heroica tras caer en un lago congelado en Nueva Jersey (EEUU), un hecho que quedó registrado en video gracias a las cámaras corporales de la policía.

De acuerdo con Telemundo y otros medios estadounidenses, el incidente, ocurrido en Mount Holly Township, mostró la valentía y rapidez de los agentes que lograron salvar a las niñas de las gélidas aguas.

Lo que se precisó, es que el incidente se produjo en el lago Woolman, cuando el hielo cedió bajo el peso de tres menores.

Un niño logró salir por sus propios medios, pero las dos niñas quedaron atrapadas en el agua helada. En las imágenes difundidas se escucha a un oficial gritar: “¡Están en el agua! ¡Están en el agua!”, mientras corre hacia ellas.

Otro agente lanzó una cuerda para acercarlas a la orilla, en medio de un ambiente de tensión y desesperación.

El rescate fue dramático: las niñas lloraban y temblaban mientras los policías de Mount Holly Township las sacaban del lago. Una de ellas, visiblemente afectada, gritó repetidamente “¡Gracias! ¡Gracias!” al ser puesta a salvo.

El video refleja no solo la angustia del momento, sino también la determinación de los agentes que no dudaron en arriesgarse para salvarlas.

¿QUÉ SE SABE DE LAS NIÑAS?

Tras el rescate, los tres menores, incluidas las niñas, fueron trasladados al Virtua Hospital como medida de precaución. Aunque estaban expuestos a temperaturas extremas, se espera que se recuperen sin complicaciones.

Los bomberos de Westampton Township también participaron en la operación, recuperando las mochilas de los niños que habían quedado en la orilla del lago.

El jefe de bomberos, Craig Farnsworth, declaró que los menores tuvieron “mucha suerte” de haber sobrevivido a una situación tan peligrosa.

“Son muy afortunados”, afirmó. Añadió que “la hipotermia se presenta muy rápidamente. El cuerpo comienza a restringir el flujo sanguíneo a las extremidades para proteger los órganos vitales”.

Por último, instó a las personas a no caminar nunca sobre cuerpos de agua congelados. Y si alguien cae al agua debe “intentar distribuir su peso sobre el hielo que no se ha roto, patalear con todas sus fuerzas, salir del agua y arrastrarse lentamente sobre el hielo”.