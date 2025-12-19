VIDEO VIRAL: El raro animal que fue visto en Estados Unidos por primera vez en más de 100 años y se creía extinto

Un pescador, un mamífero raro y esquivo, fue visto en Ohio por primera vez en más de un siglo gracias a un video captado en Cleveland Metroparks. Este hallazgo marca un hito histórico para la conservación en ese estado de EEUU.

De acuerdo con la información obtenida por FOX y otros medios estadounidenses, el avistamiento ocurrió en el condado de Cuyahoga. En el sitio, una cámara de vida silvestre registró la presencia del pescador, un animal de tamaño mediano perteneciente a la familia de las comadrejas, visones y nutrias.

Según confirmaron los ecólogos de Cleveland Metroparks, se trata del primer registro oficial de la especie en la región desde el siglo XIX. De hecho, se creía extinto debido a la caza indiscriminada y la pérdida de hábitat.

El video muestra al pescador mirando directamente a la cámara, un momento breve, pero contundente que confirma su regreso tras más de 100 años de ausencia.

“Esto es tremendamente emocionante. Se trata de otra especie de mamífero nativo de Ohio extinta que se documenta por primera vez en Cleveland Metroparks”, dijeron los funcionarios del parque en una publicación en las redes sociales.

“El regreso de los pescadores y otras especies extirpadas como nutrias, gatos monteses y cisnes trompeteros son el resultado de los esfuerzos de conservación y enfatizan la importancia de nuestros bosques, humedales, vías fluviales y áreas naturales saludables en Cleveland Metroparks”, agregaron.

CHECK IT OUT👀: Trail camera spotted the first confirmed sighting of a fisher in Cuyahoga County, Ohio since the 1800s, according to Cleveland Metroparks. Park officials are describing the discovery as 'tremendously exciting.' pic.twitter.com/8eXvZe4Nov — FOX Weather (@foxweather) December 17, 2025

¿QUÉ IMPLICA LA REAPARICIÓN DEL ANIMAL?

Su reaparición no solo sorprende a los especialistas. También representa un triunfo para los esfuerzos de conservación y restauración de ecosistemas en el estado.

Los expertos señalan que este avistamiento es una prueba de que las políticas de protección ambiental y la recuperación de áreas boscosas están dando resultados.

Aunque en otros condados de Ohio se habían reportado avistamientos desde 2013, ninguno había sido verificado oficialmente en Cuyahoga hasta ahora.

La confirmación de este registro abre la puerta a nuevas investigaciones sobre la expansión y adaptación de la especie en la región.