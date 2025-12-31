VIRAL: Conductora cayó en una piscina después de que su carro «salió volando”, todo quedó grabado

Momentos de terror se vivieron en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, cuando un carro chocó contra una casa y lanzó a la conductora contra una piscina. El video del accidente se viralizó en redes sociales.

El medio local FOX 5 Las Vegas precisó que el accidente ocurrió en la noche del 15 de diciembre. Sin embargo, no fue hasta la semana que trascendieron las imágenes y algunos detalles del siniestro.

En el video viral se aprecia que el carro, que rodaba a alta velocidad, impactó el muro y salió volando por los aires. En cuestión de milisegundos, cayó sobre una caseta de la propiedad, antes de caer al borde de la piscina.

Tras el brutal accidente, se puede apreciar a la conductora del vehículo en la piscina de la casa. El propietario de la vivienda, Cletis Reed, recordó que salió al escuchar un estruendo semejante a «un tren de mercancías».

«Pensé que había pasado algo en la calle y salí a ver que todo mi patio trasero estaba destrozado», dijo Reed. Luego se percató de que había una mujer, notablemente aturdida, flotando en la piscina.

ATENCIÓN DEL ACCIDENTE

En las imágenes es evidente la destrucción que generó el brutal accidente. La conductora, que presuntamente iba a exceso de velocidad, estaba consciente, pero desorientada y gimiendo en la piscina.

A pesar de que, en primera instancia, pensaron que podría tener heridas graves, la mujer logró ponerse de pie poco después del accidente. 15 minutos más tarde, estaba siendo interrogada por la policía y luego fue trasladada a un hospital de Arizona.

El accidente destruyó el patio de la vivienda y contaminó la piscina con aceite de motor. Reed estima que la reparación podría incrementarse hasta los 300.000 dólares.