VIRAL: Camioneta se incendió y ‘lanzó’ fuegos artificiales a todas partes antes de explotar en plena autopista

Una camioneta cargada con fuegos artificiales se incendió y explotó en plena autopista I-75 Norte en Tennessee (EEUU), provocando un espectáculo pirotécnico impactante que paralizó el tráfico durante varias horas.

De acuerdo con New York Post y otros medios locales, el incidente ocurrió la noche del sábado en el condado de Hamilton, cuando el camión blanco que circulaba por la vía comenzó a emitir humo, desde un remolque que llevaba enganchado.

En cuestión de minutos, el fuego alcanzó el cargamento de fuegos artificiales, desatando múltiples explosiones que iluminaron la carretera y obligaron a detener por completo la circulación.

Equipos del Departamento de Bomberos de Chattanooga y de los Bomberos Voluntarios de Tri-Community acudieron rápidamente al lugar, mientras otras agencias coordinaban el desvío del tráfico para mantener a los conductores lejos del área de riesgo.

Lo que se detalló, es que las autoridades trabajaron durante horas para controlar el incendio y evitar que las detonaciones se extendieran a otros vehículos o estructuras cercanas. Afortunadamente, no se registraron heridos.

UN TESTIGO LO GRABÓ TODO

El momento fue captado por varios testigos, entre ellos Cameron Parker, residente del condado de Hamilton, quien se detuvo en un puente cercano y grabó las explosiones.

Sus imágenes, que muestran decenas de fuegos artificiales estallando simultáneamente mientras el humo se elevaba sobre la autopista, se viralizaron rápidamente en redes sociales, superando los tres millones de reproducciones.

Tras más de tres horas de cierre, el tráfico comenzó a restablecerse alrededor de las 11:00 de la noche. Posteriormente, las autoridades mostraron los restos calcinados del remolque, mientras el camión que lo transportaba quedó sorprendentemente casi intacto, con solo algunas marcas de quemaduras.