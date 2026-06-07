EN NUEVA YORK: Adolescente apuñaló mortalmente a un hombre por un reto viral que se salió de control

En Nueva York anunciaron el arresto de un joven de 17 años por el asesinato de un hombre cerca de Times Square. El crimen ocurrió el lunes pasado y las autoridades atribuyen el hecho a un reto viral en redes sociales.

Medios locales informaron que el menor, identificado como Jayden Sánchez, de 17 años y residente de Brooklyn, fue arrestado el miércoles. Le acusaron por el apuñalamiento mortal de un hombre de 39 años identificado como Leónidas Báez.

El adolescente mató a este hombre en una calle cercana a la céntrica plaza de la Gran Manzana, poco antes de la medianoche.

El medio New York Daily News y el canal CBS, indicaron que el adolescente dijo a la Policía que estaba siguiendo un reto de TikTok. El mismo consiste en «molestar a adictos al crack». Agregó que junto a dos cómplices eligió aleatoriamente a la víctima, que aparentemente estaba durmiendo en la calle.

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Cuando Báez se alejó, el acusado lo siguió, “lo agarró del brazo, lo giró y le clavó el cuchillo directamente en el corazón”. Luego, el atacante y sus cómplices huyeron. La víctima intentó pedir ayuda, pero murió poco después.

Hasta el momento, la Policía sigue buscando a los dos cómplices del joven, quien llevaba un bisturí encima en el momento de su detención. El joven ha sido acusado por el asesinato y posesión de armas.

Por otro lado, las autoridades dijeron que encontraron un vídeo de cámaras de seguridad que muestra a Báez discutiendo con tres personas, pero el apuñalamiento no se ve en la imagen.

Además, en un comunicado, la Fiscalía reveló que Sánchez y sus cómplices protagonizaron previamente “una serie de incidentes violentos” en comercios del centro de Nueva York.

La persona fallecida residía en el estado de Massachusetts, y su familia indicó al Daily News que le gustaba viajar y estaba de paso por la ciudad.

Los retos virales entre adolescentes son desafíos masivos difundidos en redes sociales como TikTok e Instagram. Los jóvenes los replican para obtener aprobación, visibilidad y validación digital de sus pares.

Aunque la gran mayoría son bailes o juegos inofensivos, existe una categoría de retos de alto riesgo que atentan contra la salud física, psicológica y la seguridad escolar.