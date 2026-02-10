VIRAL: Avioneta aterrizó de emergencia en plena avenida y chocó contra varios carros, desesperado mensaje del piloto quedó grabado

Una avioneta monomotor protagonizó un aterrizaje de emergencia en plena vía pública en Gainesville, Georgia (EEUU), dejando una escena tan impactante como afortunada.

De acuerdo como se observa en el video viralizado en redes sociales y medios locales, pese a la avioneta chocar contra tres carros en una avenida repleta de tráfico, solo dos personas resultaron con heridas leves.

La aeronave, un Hawker Beechcraft Bonanza, había despegado del Aeropuerto Lee Gilmer Memorial de Gainesville con destino al Aeropuerto Regional del Condado de Cherokee, en Canton.

Sin embargo, apenas unos minutos después del despegue, el piloto reportó problemas en el motor y decidió regresar.

Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), la pérdida de potencia fue tan severa que el avión no logró mantener la altitud necesaria para alcanzar la pista.

GAINESVILLE, GEORGIA 🛬 A small plane made an emergency landing in the roadway in Gainesville, Georgia, on Monday. At 12:30 p.m., the Gainesville Police Department said officers were called to Browns Bridge Road at Pearl Nix Parkway, which is near Golden Corral, after a plane… pic.twitter.com/g1AWRydN7A — Iris Seraphina  (@iris_seraphina) February 10, 2026

UNA DECISIÓN DESESPERADA

Ante la inminencia del fallo total, el piloto optó por realizar un aterrizaje de emergencia en Browns Bridge Road, una de las arterias más transitadas del noreste de Georgia.

En una grabación de LiveATC.net, se escucha al piloto, Thomas Rogers, enviar un mensaje cargado de angustia a los controladores aéreos: “Creo que no lo lograremos. Por favor, díganle a mi esposa, Molly, que la quiero mucho, y a mis padres. Los quiero muchísimo”.

Más de 10 minutos después, su voz reaparece con un tono distinto: “Vamos a estar bien”.

Rogers explicó posteriormente a WAGA-TV que intentó planear de regreso al aeropuerto siguiendo los procedimientos de emergencia, pero la distancia y pérdida de potencia hicieron imposible llegar.

“Nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo, así que nos estrellamos en la carretera”, relató. Sin embargo, la maniobra, aunque extrema, evitó un desenlace mucho más grave.

DOS HERIDOS TRAS EL IMPACTO

El impacto alcanzó a tres vehículos, uno de los cuales perdió un tanque de combustible debido al golpe, informó el capitán de la policía de Gainesville, Kevin Holbrook.

Dos personas fueron trasladadas a un hospital con lesiones leves, mientras que el piloto y cualquier otro ocupante de la aeronave resultaron ilesos.

Las autoridades destacaron que, pese al caos inicial, no se registraron incendios mayores ni daños estructurales significativos en la zona.

Holbrook subrayó que el resultado fue “simplemente asombroso”, considerando que la avioneta descendió en medio de cientos de vehículos, cables eléctricos y estructuras urbanas. “El hecho de que lograran aterrizar sin que nadie resultara gravemente herido o muerto es realmente sorprendente”, afirmó.

En tanto, la NTSB continúa investigando las causas exactas del fallo del motor, mientras el video del aterrizaje sigue generando reacciones en todo el país.