EEUU

VIRAL: Avioneta aterrizó de emergencia en plena avenida y chocó contra varios carros, desesperado mensaje del piloto quedó grabado

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
La aeronave descendió en una vía con intenso tráfico después de perder potencia tras despegar / Cortesía: Semana

Una avioneta monomotor protagonizó un aterrizaje de emergencia en plena vía pública en Gainesville, Georgia (EEUU), dejando una escena tan impactante como afortunada. 

Contents

De acuerdo como se observa en el video viralizado en redes sociales y medios locales, pese a la avioneta chocar contra tres carros en una avenida repleta de tráfico, solo dos personas resultaron con heridas leves. 

Leer Más

Un estremecedor crimen sacudió el vecindario de West Brighton, en Nueva York (EEUU), cuando un adolescente de 19 años terminó arrestado por decapitar al novio de su madre dentro del baño de su hogar.  
Adolescente con «problemas mentales» decapitó al novio de su madre en el baño de la casa
Recompensa de $5.000 dólares por cabeza: La oferta para desmantelar al Tren de Aragua en Texas
Arrestarán a indigentes si rechazan asistencia y permanecen en las calles de Miami Beach

LEA TAMBIÉN: EN FOTOS: AVIONETA CON DOS TRIPULANTES REALIZÓ ATERRIZAJE FORZOSO Y TERMINÓ VOLCADA EN CARABOBO

La aeronave, un Hawker Beechcraft Bonanza, había despegado del Aeropuerto Lee Gilmer Memorial de Gainesville con destino al Aeropuerto Regional del Condado de Cherokee, en Canton.  

Sin embargo, apenas unos minutos después del despegue, el piloto reportó problemas en el motor y decidió regresar.  

Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), la pérdida de potencia fue tan severa que el avión no logró mantener la altitud necesaria para alcanzar la pista. 

UNA DECISIÓN DESESPERADA  

Ante la inminencia del fallo total, el piloto optó por realizar un aterrizaje de emergencia en Browns Bridge Road, una de las arterias más transitadas del noreste de Georgia. 

En una grabación de LiveATC.net, se escucha al piloto, Thomas Rogers, enviar un mensaje cargado de angustia a los controladores aéreos: “Creo que no lo lograremos. Por favor, díganle a mi esposa, Molly, que la quiero mucho, y a mis padres. Los quiero muchísimo”.  

Más de 10 minutos después, su voz reaparece con un tono distinto: “Vamos a estar bien”. 

Rogers explicó posteriormente a WAGA-TV que intentó planear de regreso al aeropuerto siguiendo los procedimientos de emergencia, pero la distancia y pérdida de potencia hicieron imposible llegar.  

“Nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo, así que nos estrellamos en la carretera”, relató. Sin embargo, la maniobra, aunque extrema, evitó un desenlace mucho más grave. 

DOS HERIDOS TRAS EL IMPACTO  

El impacto alcanzó a tres vehículos, uno de los cuales perdió un tanque de combustible debido al golpe, informó el capitán de la policía de Gainesville, Kevin Holbrook.  

Dos personas fueron trasladadas a un hospital con lesiones leves, mientras que el piloto y cualquier otro ocupante de la aeronave resultaron ilesos.  

Las autoridades destacaron que, pese al caos inicial, no se registraron incendios mayores ni daños estructurales significativos en la zona. 

Holbrook subrayó que el resultado fue “simplemente asombroso”, considerando que la avioneta descendió en medio de cientos de vehículos, cables eléctricos y estructuras urbanas. “El hecho de que lograran aterrizar sin que nadie resultara gravemente herido o muerto es realmente sorprendente”, afirmó.  

En tanto, la NTSB continúa investigando las causas exactas del fallo del motor, mientras el video del aterrizaje sigue generando reacciones en todo el país. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Leones del Caracas anuncia que José Alguacil no continuará como mánager
Deportes
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos relajó este martes, 10 de febrero, restricciones con licencias para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte. 
Trump flexibilizó restricciones para que petroleras puedan operar en Venezuela, pero con condiciones
EEUU
Escándalo en Punto Fijo: Sacerdote aberrado abusó de una monaguilla, la Diócesis emitió un comunicado
Sucesos