VIRAL: Así es la moneda con el rostro de Trump que ya puso en circulación el Tesoro de EEUU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó este miércoles, 2 de septiembre, una novedosa moneda de un dólar con el rostro del presidente del país norteamericano, Donald Trump.

El ente gubernamental estadounidense, anunció que la moneda con la cara del republicano y magnate comenzó a circular en las últimas horas y también fue puesta a la venta.

La pieza conmemorativa incorpora en uno de sus lados el retrato a Trump acompañado de las palabras «Liberty» (Libertad) e «In God We Trust» (En Dios confiamos), además de las fechas 1776-2026, que conmemoran los 250 años de la independencia estadounidense.

La otra cara exhibe una versión del sello presidencial del país: un águila que sostiene flechas y una rama de olivo, cubierta por un escudo con la inscripción «250».

Las monedas se acuñaron precisamente con motivo del aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos, que se celebra este año.

The 2026 President Donald J. Trump $1 Coin is officially in circulation and available for purchase today at 12 PM ET. 🇺🇸 Purchase here: https://t.co/Qx6m0tG7BX pic.twitter.com/2EonH9ggCw — Treasury Department (@USTreasury) September 2, 2026

MONEDAS A LA VENTA

La emisión también está a la venta, ya que un grupo de 25 monedas de un dólar se comercializará por 61 dólares, un recargo del 144 % sobre su valor nominal, mientras que una bolsa con 100 unidades tiene un precio de 154,50 dólares.

Durante el lanzamiento de la iniciativa, el Tesoro no había aclarado si las monedas tendrían valor monetario o serían exclusivamente conmemorativas, una duda que se mantuvo en el aire hasta esta semana.

La medida, sin embargo, no está exenta de polémica, ya que la decisión contraviene una ley federal que establece que ningún presidente en ejercicio puede aparecer en la moneda estadounidense.