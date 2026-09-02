American Airlines volverá a operar vuelos directos entre Caracas y Miami: Esta es la fecha anunciada

American Airlines reanudará sus vuelos directos entre Caracas y Miami (EEUU), según confirmó la aerolínea estadounidense, en un nuevo paso en relación con la recuperación de operaciones tras los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio

La ruta será operada con un avión Boeing 737 a partir de este jueves, 3 de septiembre. Se trata de una aeronave con mayor capacidad que la utilizada anteriormente, lo que le permitirá a la aerolínea ofrecer más asientos disponibles en medio de la reactivación de la conectividad aérea entre ambos países.

Según el itinerario anunciado, el vuelo partirá de Miami a las 10:30 a. m. y aterrizará en Caracas a la 1:36 p. m. Posteriormente, despegará desde Maiquetía a las 2:40 p. m. y llegará de vuelta a Miami a las 6:13 p. m.

Sobre la decisión de retomar la ruta, José A. Freig, vicepresidente de Operaciones Internacionales y de Socios Comerciales de American, señaló: «En American estamos orgullosos de ser la primera aerolínea estadounidense en reanudar el servicio a Caracas tras los recientes terremotos y de hacerlo con un avión más grande, lo que permite ofrecer aún más capacidad en este momento crucial de la recuperación».

«Con casi 40 años de trayectoria en Venezuela, seguimos comprometidos con nuestros clientes, con fortalecer la conectividad entre nuestras comunidades y con apoyar los esfuerzos de recuperación del país», agregó.

American Airlines ya había sido la primera aerolínea estadounidense en restablecer el servicio a Venezuela al reanudar los vuelos directos entre Miami y Caracas el 30 de abril del presente, y amplió su presencia en el país el 14 de julio con un servicio diario entre Miami y Maracaibo.

La aerolínea aseguró que, mientras continúan los esfuerzos de recuperación, trabaja junto a las autoridades de Venezuela y Estados Unidos con miras a restablecer también su segundo vuelo diario entre Miami y Caracas.

Miami concentra la mayor proporción de venezolanos que viven en Estados Unidos, más de 254.000, según un estudio el Pew Research Center, y la mayor comunidad está en la ciudad de Doral, perteneciente al área metropolitana.