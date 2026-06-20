VIRAL: Así es el nuevo avión presidencial de Trump, el ‘más lujoso del mundo’ que le regaló Qatar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó este viernes, 19 de junio, el nuevo Air Force One en su primera exhibición pública, un Boeing 747-8 cuya remodelación fue valorada en 400 millones de dólares y donado por Catar.

Como se muestra en un video publicado en redes sociales por la Casa Blanca, Trump descendió por la escalinata del avión dentro de un hangar en la Base Conjunta Andrews, el aeródromo militar situado a las afueras de Washington. Durante el acto, también firmó el panel mecánico del nuevo Air Force One.

«No habrá nunca uno como este. Es muy único. Se considera el avión más lujoso del mundo», afirmó el mandatario durante la presentación de su nueva aeronave presidencial.

El aparato, un Boeing 747-8, fue pintado con los colores rojo, blanco y azul de la bandera de EEUU a petición de Trump para su uso como aeronave presidencial, en sustitución del actual modelo Air Force One, que estuvo en servicio durante 35 años.

NEW AIR FORCE ONE! ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/8DcY6ZErsy — The White House (@WhiteHouse) June 19, 2026

Asimismo, el presidente de EEUU anunció también que este nuevo avión encabezará un desfile aéreo el 4 de julio, día en el que el país cumple 250 años, en Washington.

«Tendremos muchos aviones sobrevolando el Capitolio y la Casa Blanca y este encabezará la formación», aseveró.

En tanto, la Fuerza Aérea anunció este viernes la llegada del avión, cuya designación militar es VC-25B Bridge, al Grupo de Transporte Aéreo Presidencial en la Base Conjunta Andrews (Maryland), donde iniciará una serie de vuelos de certificación antes de incorporarse formalmente a la flota encargada del transporte del presidente estadounidense.

De esta manera, la aeronave comenzará las pruebas destinadas a validar sus capacidades operativas y los protocolos necesarios para transportar de forma segura al presidente.

🚨 JUST NOW: President Trump signs the mechanical panel of the new Air Force One as YMCA blares in the background The panel was also signed by the legends who worked around the clock to deliver this plane in 10 MONTHS to replace the aging Air Force One VC-25As… — Nick Sortor (@nicksortor) June 19, 2026

ÚLTIMO VUELO

El avión retirado, un Boeing 747-200B utilizado como Air Force One cuando transporta al presidente, realizó su último vuelo durante la madrugada de este jueves al trasladar a Trump de regreso a Washington tras su participación en la cumbre del G7 en Francia.

El Pentágono aceptó el regalo de Catar, un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente, pese a las dudas éticas suscitadas por una donación de este tipo y a las preocupaciones sobre la seguridad del aparato.

SE USARÁ SOLO POR UN TIEMPO

El plan es utilizar el avión catarí de forma temporal como Air Force One mientras Boeing completa la construcción y modernización de los dos aviones encargados durante el primer mandato de Trump.

Con información de EFE