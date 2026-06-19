Polémica en EEUU: avión donado por Qatar reemplazó al histórico Air Force One, así lo ‘jubiló’ Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este jueves, 18 de junio, al histórico avión presidencial ‘Air Force One’, que sirvió durante 35 años, y anunció que comenzará a utilizar de manera temporal el controversial Boeing 747 donado por la familia real de Qatar.

«Bien hecho, buen y fiel siervo. El último viaje», publicó en redes sociales el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, junto a una fotografía del avión, que entró en servicio durante la Administración de George H. W. Bush (1989-1993).

El Boeing 747-200B, que recibe la denominación Air Force One cuando transporta al presidente, realizó su último trayecto durante la madrugada de este jueves, al trasladar a Trump de regreso a Washington tras participar en la cumbre del G7 en Francia.

La sustitución se produce después de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmara en mayo la finalización de las pruebas y modificaciones necesarias para adaptar el Boeing 747 donado por Qatar.

La aeronave fue remodelada en Texas y presenta una nueva imagen con los colores rojo, blanco y azul, alejándose del tradicional diseño azul y blanco que caracterizó al Air Force One durante décadas.

¿POR QUÉ ES CONTROVERSIAL ESTE AVIÓN?

La aceptación del avión por parte del Pentágono provocó una lluvia de críticas entre legisladores demócratas y expertos en ética gubernamental, quienes consideran inapropiado que un mandatario utilice una aeronave donada por una monarquía extranjera.

También se planteó preocupaciones relacionadas con la seguridad y las implicaciones diplomáticas de recibir un regalo de tal magnitud por parte de un aliado estratégico de Estados Unidos en Oriente Medio.

Además, el Pentágono señaló que la remodelación de ese aparato tuvo un costo de 400 millones de dólares, aunque muy por debajo de los 5.600 millones estimados para los dos aviones que prepara Boeing.

"Well done, good and faithful servant.” The Last Ride. pic.twitter.com/YGNCDvjRSB — Steven Cheung (@StevenCheung47) June 18, 2026

SE USARÁ TEMPORALMENTE

El plan es utilizar el avión catarí de forma temporal como Air Force One mientras Boeing completa la construcción y modernización de los dos aviones encargados durante el primer mandato de Trump.

De hecho, el republicano ha expresado su frustración por los retrasos en la entrega de esas aeronaves, que podrían estar listas cuando ya haya concluido su segundo y último mandato, en 2029.

Sobre el avión catarí, Trump afirmó que, una vez concluido su mandato, se quedará con el mismo y lo exhibirá en su futura biblioteca presidencial en Miami.

¿CUÁL SERÁ EL PRIMER VUELO?

De momento, se desconoce cuál será el primer vuelo del avión catarí, aunque medios estadounidenses especulan con que Trump podría viajar al Monte Rushmore (Dakota del Sur) a comienzos de julio, con motivo de las conmemoraciones del 250 aniversario de la independencia del país.

Con información de EFE