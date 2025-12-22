EEUU

Murió Vince Zampella, el hombre detrás del fenómeno global de los videojuegos ‘Call of Duty’ y ‘Battlefield 6’

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Vince Zampella fundó Infinity Ward y Respawn Entertainment, dos estudios líderes en la industria de los videojuegos / Archivo

La industria global de los videojuegos amaneció de luto este lunes, 22 de diciembre, tras confirmarse la muerte de Vince Zampella, cocreador de la exitosa franquicia Call of Duty y fundador de estudios clave como Infinity Ward y Respawn Entertainment.  

De acuerdo con medios locales, Zampella, de 55 años, falleció el domingo en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. 

Según reportes de NBC Los Ángeles, el accidente ocurrió alrededor de las 12:45 del mediodía, cuando el vehículo que conducía Zampella salió de la carretera, impactó contra un guardarraíl y posteriormente se incendió. 

Él quedó atrapado en el automóvil y su acompañante fue expulsado del mismo tras el choque. Aunque el pasajero fue trasladado a un hospital, también perdió la vida horas después.  

Las autoridades todavía investigan las causas del siniestro, que tuvo lugar en una de las rutas más escénicas, pero también más peligrosas del sur de California. 

Las autoridades informaron que el vehículo de Zampella se incendió tras chocar contra una barrera de concreto / Archivo

DUELOS EN EL MUNDO GAMER  

Zampella fue una figura determinante en la evolución moderna de los videojuegos. En 2003 fundó Infinity Ward, estudio desde el cual impulsó Call of Duty hasta convertirlo en uno de los títulos más influyentes y rentables de la historia del entretenimiento digital. 

Tras su salida de la compañía en 2010, creó Respawn Entertainment, responsable de franquicias como Titanfall, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi, consolidando su reputación como uno de los desarrolladores más innovadores del mundo. 

Vince Zampella, desarrollador de Call of Duty y Battlefield, muere a los 55 años / Archivo

Su liderazgo también lo llevó a ocupar un rol clave dentro de Electronic Arts, donde asumió la dirección de la franquicia Battlefield en 2021, impulsando el lanzamiento de Battlefield 6, el título más ambicioso de la serie hasta la fecha.  

De hecho, bajo su conducción, Battlefield 6 logró superar en ventas a la última entrega de Call of Duty durante el presente mes, consolidándose como el juego más vendido del año. 

Este logro representó la primera ocasión en que la franquicia alcanzó un éxito comercial de tal magnitud, consolidando a Zampella como un creador capaz de reimpulsar proyectos y elevarlos al máximo nivel dentro de la industria.

