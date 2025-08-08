VIRAL: Arrestaron al fanático que lanzó objeto sexual durante partido de baloncesto femenino en EEUU

El PHX Arena de Phoenix, en Arizona (EEUU), se convirtió en escenario de un hecho insólito y perturbador. Durante el enfrentamiento entre las Phoenix Mercury y las Connecticut Sun (WNBA), un joven de 18 años, identificado como Kaden López, fue arrestado tras arrojar un objeto sexual.

Como se constató por medio de videos que se hicieron virales en redes sociales, el artefacto antes de caer a la cancha impactó a un hombre y su sobrina, de nueve años, generando conmoción entre los asistentes y una rápida intervención policial.

Según los registros judiciales del condado de Maricopa, López extrajo el objeto de su sudadera y lo lanzó sin previo aviso hacia los asientos delanteros.

Por medio de un video, también se observa al joven abandonar su lugar tras el acto. Pero, un testigo logró interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de las autoridades.

Al joven lo acusaron de conducta desordenada, agresión y exhibición pública de material sexual explícito, aunque este último cargo lo desestimó un juez por falta de causa probable.

En su declaración ante la policía, López expresó arrepentimiento y aseguró que se trataba de “una broma estúpida que estaba de moda en redes sociales”.

Primero fue en Atlanta, luego en Chicago y ahora en Los Ángeles . Por tercer juego, un dildo verde fue lanzado anoche a la cancha durante un juego de la WNBA. Un cuarto dildo no llegó al tabloncillo y cayó en las gradas 🙄🤦‍♂️. De todas las veces que ha sucedido, solo se ha… pic.twitter.com/302VUukZMV — Molusco (@Moluskein) August 6, 2025

Afirmó haber comprado el objeto el día anterior y negó haber tenido intención de que este cayera junto a una menor. Sin embargo, tanto la víctima como la WNBA y la administración del PHX Arena han manifestado su intención de presentar cargos.

La liga emitió un comunicado contundente, reiterando que: “la seguridad y el bienestar de todos en nuestras arenas es una prioridad máxima para la liga. Los objetos lanzados a la cancha o áreas de asientos pueden representar un riesgo para jugadores, oficiales y aficionados”.

Este caso se suma a otros tres incidentes similares ocurridos en las últimas dos semanas, lo que ha encendido las alarmas sobre una preocupante tendencia que pone en riesgo a jugadores, oficiales y aficionados.

Por ahora, López ha sido liberado bajo condiciones estrictas, incluyendo la prohibición de regresar al PHX Arena y de tener contacto con las víctimas. Su próxima audiencia preliminar está programada para el 25 de agosto.