EEUU

VIRAL: Arrestaron al fanático que lanzó objeto sexual durante partido de baloncesto femenino en EEUU

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El PHX Arena de Phoenix, en Arizona (EEUU), se convirtió en escenario de un hecho insólito y perturbador. Durante el enfrentamiento entre las Phoenix Mercury y las Connecticut Sun (WNBA), un joven de 18 años, identificado como Kaden Lopez, fue arrestado tras arrojar un objeto sexual en medio del público.  
Cortesía

El PHX Arena de Phoenix, en Arizona (EEUU), se convirtió en escenario de un hecho insólito y perturbador. Durante el enfrentamiento entre las Phoenix Mercury y las Connecticut Sun (WNBA), un joven de 18 años, identificado como Kaden López, fue arrestado tras arrojar un objeto sexual.  

Como se constató por medio de videos que se hicieron virales en redes sociales, el artefacto antes de caer a la cancha impactó a un hombre y su sobrina, de nueve años, generando conmoción entre los asistentes y una rápida intervención policial. 

Leer Más

El actor estadounidense Robert de Niro, conocido éxitos como Taxi Driver y El Padrino, confrontó manifestantes propalestinos Nueva York
VIDEO VIRAL: Así Robert de Niro confrontó a manifestantes propalestinos en Nueva York
Horror en EEUU: Decapitó a una gaviota por robarle las papas fritas a su hija
El «zar de frontera» hizo importante revelación sobre la deportación de niños desde EEUU: ¿Quiénes realmente lo deciden?

LEA TAMBIÉN: DISCUTIÓ CON SU NUERA POR UN TESTAMENTO Y LO QUE HIZO FRENTE A SU NIETA DEJÓ A TODOS EN SHOCK

Según los registros judiciales del condado de Maricopa, López extrajo el objeto de su sudadera y lo lanzó sin previo aviso hacia los asientos delanteros.  

Por medio de un video, también se observa al joven abandonar su lugar tras el acto. Pero, un testigo logró interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de las autoridades.  

Al joven lo acusaron de conducta desordenada, agresión y exhibición pública de material sexual explícito, aunque este último cargo lo desestimó un juez por falta de causa probable. 

En su declaración ante la policía, López expresó arrepentimiento y aseguró que se trataba de “una broma estúpida que estaba de moda en redes sociales”. 

Afirmó haber comprado el objeto el día anterior y negó haber tenido intención de que este cayera junto a una menor. Sin embargo, tanto la víctima como la WNBA y la administración del PHX Arena han manifestado su intención de presentar cargos.  

La liga emitió un comunicado contundente, reiterando que: “la seguridad y el bienestar de todos en nuestras arenas es una prioridad máxima para la liga. Los objetos lanzados a la cancha o áreas de asientos pueden representar un riesgo para jugadores, oficiales y aficionados”.

Este caso se suma a otros tres incidentes similares ocurridos en las últimas dos semanas, lo que ha encendido las alarmas sobre una preocupante tendencia que pone en riesgo a jugadores, oficiales y aficionados. 

Por ahora, López ha sido liberado bajo condiciones estrictas, incluyendo la prohibición de regresar al PHX Arena y de tener contacto con las víctimas. Su próxima audiencia preliminar está programada para el 25 de agosto. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Murió por 45 minutos: La impactante historia del hombre que estuvo «en el más allá» que te dejará sin palabras
Tendencias
A partir de septiembre de este 2025, EEUU implementará una serie de cambios significativos en sus políticas migratorias de visas laborales que afectarán a miles de solicitantes en todo el mundo.  
Nuevos cargos y trámites para visas laborales en EEUU entrarán en vigor en septiembre, esto debes saber
EEUU
Las polémicas declaraciones de Diosa Canales sobre Maduro y las elecciones en el país
Caraota Show