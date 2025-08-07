Discutió con su nuera por un testamento y lo que hizo frente a su nieta dejó a todos en shock

Lo que prometía ser una tranquila escapada familiar en el Solterra Resort de Davenport, en Florida (EEUU), se convirtió en una pesadilla cuando Mark Raymond Gibbon, un turista británico de 62 años, fue arrestado por presuntamente intentar ahogar a la esposa de su hijo, Jasmine Wyld, de 33 años, en la piscina del complejo.

De acuerdo con lo reseñado por CNN, el incidente ocurrió el domingo por la tarde, tras una acalorada discusión familiar que, según testigos, giraba en torno a los nietos y el testamento del acusado.

LA INTENTÓ AHOGAR EN LA PISCINA

La situación escaló rápidamente cuando Gibbon, según el reporte policial, empujó a Wyld y sumergió su cabeza bajo el agua en repetidas ocasiones, impidiéndole respirar.

La escena se tornó todavía más dramática cuando la hija de Jasmine, de apenas nueve años, se lanzó a la piscina para intentar salvar a su madre.

A pesar de los esfuerzos de la niña, el hombre continuó con el ataque hasta que dos hermanas que vacacionaban en una casa vecina intervinieron y alertaron a la policía.

Según informó la oficina del sheriff, Gibbon se detuvo únicamente cuando estas dos hermanas le advirtieron que ya habían llamado a la policía.

Las autoridades del condado de Polk respondieron al llamado y arrestaron a Gibbon, quien ahora enfrenta cargos por intento de homicidio en segundo grado y agresión.

Aunque el acusado admitió haber empujado a su nuera, negó haber querido matarla. La víctima, por su parte, declaró que pensó que iba a morir ahogada. Señaló que tuvo que luchar mucho para liberarse del ataque.

El sheriff del condado, Grady Judd, fue contundente en su declaración pública: “Es fantástico que el condado de Polk atraiga visitantes de todo el mundo, pero esperamos que los turistas se comporten bien mientras nos visitan, al igual que esperamos que nuestros residentes de toda la vida hagan lo mismo”.