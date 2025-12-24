VIDEOS: Trump participó en el seguimiento de Santa Claus del NORAD y dijo un comentario que dio de qué hablar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó este miércoles, 24 de diciembre, en las tradicionales llamadas telefónicas del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), que coordina el programa Santa Tracker, una actividad anual en la que niños de todo EEUU consultan la ubicación de Santa Claus durante su recorrido navideño.

Desde la residencia presidencial, en Palm Beach, Florida, Trump respondió preguntas de los pequeños y comentó detalles del seguimiento que realiza el NORAD.

Durante una de las conversaciones, el presidente hizo un comentario que rápidamente llamó la atención de los medios. “Rastreamos a Santa Claus por todo el mundo. Queremos asegurarnos de que Santa Claus se porta bien. Queremos asegurarnos de que no se infiltre, de que no estemos infiltrando en nuestro país a un Santa Claus malo”, dijo.

Así lo expresó en tono jocoso, mientras hablaba con un niño que preguntaba por la ruta del trineo.

El programa NORAD Santa Tracker es una tradición que se remonta a 1955. El mismo permite a millones de familias seguir en tiempo real el recorrido de Santa Claus. Esto, gracias a un sistema de radares, satélites y actualizaciones digitales.

Cada año, voluntarios y autoridades participan en las llamadas para mantener viva la experiencia navideña. Lo peculiar es que combina entretenimiento con divulgación sobre el trabajo del organismo de defensa.

A lo largo de la jornada, NORAD continuará actualizando la ubicación de Santa Claus para millones de niños en Estados Unidos y otros países.

La participación presidencial, como cada año, buscó reforzar el carácter simbólico y familiar de la tradición, que combina fantasía, tecnología y un mensaje de unión durante la víspera de Navidad.

Vale destacar, que el NORAD se trata de una operación conjunta de Estados Unidos y Canadá, normalmente encargada de monitorear los cielos en busca de amenazas.

Puedes seguir a Santa aquí