VIDEOS: Lo que dijo María Corina Machado al salir de la Casa Blanca tras su almuerzo con Trump

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz / Cortesía: EFE

“Contamos con el presidente (Donald)Trump para la libertad de Venezuela”, afirmó este jueves, 15 de enero, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tras su encuentro con el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca 

De esta manera, Machado subrayó que su visita busca afianzar apoyos internacionales como el de Estados Unidos, en un momento decisivo para la transición democrática en su país. 

La reunión, celebrada en el comedor presidencial, se extendió por más de dos horas y contó con la participación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Luego de la reunión en la Casa Blanca, Machado tiene previsto reunirse este jueves con un grupo bipartidista de senadores en el Capitolio. 

Su objetivo es reforzar los vínculos con el Congreso estadounidense, donde ha encontrado interlocutores receptivos a su diagnóstico sobre la crisis venezolana y llamado a respaldar una transición institucional.  

Se espera que la dirigente insistirá en la necesidad de mantener la presión internacional y de acompañar a la sociedad civil venezolana. 

APOYO DE CONGRESISTAS 

De acuerdo con fuentes legislativas, Machado ha recibido un apoyo más sólido en el Congreso que en la Casa Blanca, donde la administración Trump ha mostrado posturas fluctuantes respecto a su liderazgo. 

Algunos legisladores han expresado preocupación por los mensajes contradictorios del Ejecutivo estadounidense. Esto, porque en ocasiones Trump ha cuestionado la capacidad de Machado para gobernar, pese a su reconocimiento como figura central de la oposición. 

“El Congreso reconoce la importancia de una oposición fuerte y legítima en Venezuela”, señaló uno de los senadores consultados. Destacó, según Infobae, que la estabilidad democrática del país depende de un liderazgo con respaldo ciudadano y claridad estratégica.


Para varios miembros del Capitolio, la presencia de Machado en Washington representa una oportunidad para profundizar el entendimiento sobre la situación venezolana. También para coordinar acciones de apoyo. 

Durante sus reuniones, se espera que Machado exponga la gravedad de la crisis política y humanitaria en Venezuela. Igualmente los desafíos que enfrenta la transición tras la captura de Nicolás Maduro. 

