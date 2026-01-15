EEUU

EN FOTOS: María Corina Machado llega a la Casa Blanca para un almuerzo con Donald Trump

(EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegó este jueves a la Casa Blanca para un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12:30 hora de Washington en un comedor privado de la residencia presidencial y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

El encuentro será el primero entre ambos y se produce después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Maduro durante un ataque sorpresa en Venezuela, que resultó en la captura y traslado del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor de la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no «tiene los apoyos» necesarios dentro del país.

EFE/ Lenin Nolly

En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington y ha negociado un pacto para que EE.UU. comercialice millones de barriles de crudo venezolano.

La reunión entre Machado y Trump en la Casa Blanca se celebrará a su vez un día después de que el republicano y Delcy Rodríguez mantuvieran una conversación telefónica en la que abordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

EFE/ Lenin Nolly

Después de que medios reportaran que Machado habría perdido el respaldo del estadounidense por aceptar el Nobel al que el presidente ha aspirado abiertamente, la política venezolana ha manifestado públicamente su deseo de compartir el prestigioso galardón con Trump en un intento de acercar posturas con el mandatario.

Sin embargo, el Comité del Nobel ha advertido que el premio es intransferible.

EFE
