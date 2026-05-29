VIDEOS: Así Trump lanzó Aliens.gov, el ‘paranormal’ sitio web con estética «extraterrestres» vinculado con ICE

«Caminan entre nosotros», con ese mensaje la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves, 28 de mayo, Aliens.gov, un sitio web de control migratorio con estética de ciencia ficción y mensajes sobre «extraterrestres».

«Durante 60 años, el gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal», reza el sitio web.

«Con una excepción: no pertenecen aquí», se agrega en el mensaje de la web, que sería el último de los mecanismos enmarcados en la ofensiva de Trump contra los indocumentados.

De acuerdo con Fox News, el sitio web incluye un mapa de calor de EEUU, que muestra los «arrestos de extranjeros», indicando dónde están siendo detenidos los migrantes por las autoridades, junto con un contador en tiempo real, el cual precisa que se han registrado más de «tres millones de encuentros con migrantes».

Asimismo, utilizando los datos de arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) los usuarios pueden consultar o buscar por ciudad, estado o presunto delito los arrestos locales por motivos de inmigración.

La base de datos muestra las fechas de los arrestos, los cargos penales, los países de origen y las presuntas afiliaciones con pandillas.

Además, se indicó que los datos del sitio web se actualizarán de forma continua y también serán incluidos en la aplicación existente de la Casa Blanca.

Y por si fuera poco, el sitio web cuenta con una línea telefónica de denuncias del ICE, que anima a los usuarios a «denunciar a extranjeros sospechosos» de estar ilegalmente en Estados Unidos.

TRUMP ARREMTE CONTRA OTRAS ADMINISTRACIONES

«Millones llegaron al amparo de la oscuridad y se infiltraron directamente en nuestra sociedad. Innumerables presidentes, congresistas y altos funcionarios sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. En lugar de proteger a los ciudadanos estadounidenses, optaron por encubrirlo e incluso acelerar la invasión», se afirma el nuevo sitio web.

«Hasta que un hombre finalmente tuvo el valor de decir la verdad. Audaz. Sin remordimientos. Sin miedo. El presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que representan los extraterrestres para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación», se agrega en el sitio.

Y continúa: «La verdad ya no está ahí fuera. Está aquí mismo. Ahora mismo».

El nuevo sitio web fue lanzado tras la publicación por parte del Departamento de Guerra de dos conjuntos de archivos desclasificados sobre Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) —Fenómenos Anómalos No Identificados, en español—, como parte de un esfuerzo más amplio de transparencia.

Esta iniciativa ordena a las agencias revisar sus bases de datos internas. Esto, en busca de informes históricos sobre actividad aérea inexplicable. También en respuesta a años de escepticismo público sobre el secretismo gubernamental en torno a las investigaciones de ovnis en el país.