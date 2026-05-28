Reconocido gaitero zuliano fue detenido por ICE en Texas, sus familiares emitieron un comunicado

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) habría arrestado al músico y productor venezolano Gianlorett Matos en la ciudad de Houston, en Texas (EEUU).

De acuerdo con diversas fuentes, entre ellos el medio Utahzolanos, el arresto del venezolano se registró este martes, 26 de mayo.

Luego de horas sin información oficial ni comentarios de los familiares, el más cercano entorno del productor musical rompió el silencio a través de un emotivo comunicado, en el cual se pidió apoyo a los seguidores del gaitero zuliano.

«Queremos pedirles a todos una oración por Gianlorett Matos, quien está atravesando un momento difícil en Estados Unidos tras ser detenido por ICE. Confiamos en Dios que todo saldrá bien y pronto podrá superar esta situación. Por ahora no podemos dar mayores detalles. Gracias por el apoyo y las oraciones», expresaron sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades federales no han divulgado de manera oficial los motivos específicos que originaron el procedimiento ni el estatus legal o el tipo de trámite migratorio en el que se encuentra involucrado el artista.

¿QUÉ SE SABE DEL GAITERO?

Lo que se detalló, es que Matos es oriundo de la ciudad de Cabimas, en el estado Zulia. Posee una trayectoria reconocida en el ámbito musical venezolano, donde se ha desempeñado como tecladista, arreglista y productor.

Durante su carrera, destacó de manera particular por su participación de varios años en la agrupación gaitera VHG, colaborando en múltiples producciones discográficas del género.