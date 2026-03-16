VIDEO VIRAL: Violentos tiroteos desatan caos en playa de Florida, confirman varios heridos entre miles de turistas

Las vacaciones de primavera en Daytona Beach, en Florida (EEUU), se vieron empañadas por una serie de tiroteos violentos que dejó varios heridos y generaron pánico entre miles de jóvenes y turistas, quienes abarrotaban la zona durante el fin de semana.

Un video, que se volvió viral en redes sociales, mostró a decenas de personas corriendo desesperadamente para ponerse a salvo tras escucharse disparos cerca de la playa, lo que evidenció el caos que se registró en uno de los destinos más concurridos del Spring Break.

Sin embargo, las autoridades aclararon que ninguno de los tiroteos ocurrió directamente en la playa. Pero sí confirmaron varios heridos porducto de la situación irregular en la zona.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia, el primer incidente se registró poco después de la medianoche del sábado 14 de marzo, cuando se reportó un disparo dentro de un club nocturno en Daytona Beach.

Aunque el estruendo provocó alarma entre los presentes, no se reportaron heridos. Apenas treinta minutos después, un segundo tiroteo dejó a un joven de 18 años con heridas de bala, lo que obligó a reforzar la presencia policial en la zona turística.

La violencia continuó el sábado por la noche, cuando dos tiroteos separados dejaron heridos a un hombre local de 59 años y a una joven de 19 años procedente de Atlanta.

Ambos fueron trasladados a centros médicos cercanos. Mientras, las autoridades intentaban determinar si los incidentes estaban relacionados o si se trataba de hechos aislados vinculados al gran flujo de visitantes durante el fin de semana.

#News | Four shootings and massive unruly crowds turned Daytona Beach’s spring-break weekend into a public safety nightmare, as thousands fled the sand while police from multiple agencies rushed in to restore order. pic.twitter.com/ffaeLjxswR — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) March 16, 2026

CAOS EN PLENA PLAYA

El domingo por la mañana, un quinto incidente elevó más la tensión en la región. En Port Orange, al sur de Daytona Beach, un agente de South Daytona protagonizó la persecución de un sospechoso de uno de los tiroteos previo.

De acuerdo con lo reseñado por People y otros medios locales, la persecución terminó cuando el conductor, identificado como Todd Martin, estrelló su vehículo y presuntamente abrió fuego contra los oficiales que intentaban detenerlo.

Durante el intercambio de disparos, el agente Jake Fassenden resultó herido, aunque su condición fue reportada como estable.

Martin, por su parte, sufrió heridas de bala y quemaduras graves después de supuestamente atrincherarse dentro de un vehículo patrulla que posteriormente se incendió.

Las autoridades informaron que su estado es crítico y, no está claro, si enfrentará cargos formales mientras continúa la investigación.