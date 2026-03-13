VIRAL: El aterrador ataque con hacha en plena calle que fue frustrado por un experto en artes marciales

Un joven de 18 años en Ocala, en Florida (EEUU), se convirtió en protagonista involuntario de un violento episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales, luego de someter a un hombre armado con un hacha, quien presuntamente intentó atacarlo a él y su hermano menor.

El agresor, identificado como Bryce Thayer, de 36 años, fue arrestado y enfrenta cargos por agresión agravada con arma letal y posesión de parafernalia de drogas, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Marion.

El incidente ocurrió el pasado domingo por la noche, cuando los hermanos Leodan Pino y su hermano de 16 años cerraban el lavadero de autos donde trabajan.

De acuerdo con las autoridades, Thayer se acercó al negocio de manera errática y, tras ser solicitado que abandonara la propiedad, reaccionó con furia.

Los hermanos relataron que el hombre comenzó a avanzar hacia ellos de forma amenazante mientras blandía un hacha, la cual llevaba sujeta a una mochila.

Pino recordó que primero escuchó gritos mientras cerraba las puertas del establecimiento y que, al confrontarlo, notó que el individuo no estaba en condiciones normales.

«Obviamente no estaba bien de la cabeza. Se acercó al túnel y fue entonces cuando le dije que tenía que irse», declaró a FOX35.

TENÍA INTENSIÓN HERIR GRAVEMENTE

La situación escaló rápidamente, cuando Thayer sacó el hacha y apuntó directamente al joven de 18 años.

Las cámaras de seguridad captaron el momento cuando Pino se lanzó sobre el atacante con una reacción fulminante, mientras su hermano menor aprovechaba para arrebatarle el arma.

El enfrentamiento duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el joven pusiera en práctica su entrenamiento en artes marciales mixtas (MMA), disciplina que practica desde hace años.

Pino explicó que utilizó técnicas básicas de derribo y control para neutralizar al agresor sin poner en riesgo a su hermano.

«Una vez que cayó, hice el derribo, me coloqué encima y controlé la situación», relató.

Añadió que aplicó codazos para incapacitarlo y luego una estrangulación trasera hasta que la policía llegó al lugar.

Lo cierto, es que su rápida reacción evitó que el ataque terminara en tragedia y permitió que los agentes aseguraran la escena sin mayores complicaciones.