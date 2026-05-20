VIDEO VIRAL: Un carro explotó frente al Toro de Wall Street y desató caos en Nueva York

Una impresionante explosión de un carro, que se registró en plena calle y frente al Toro de Wall Street, desató caos y alarma en Nueva York (EEUU).

De acuerdo con lo precisado por la cadena estadounidense CNN, se trató de un carro afiliado a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés).

En las imágenes difundidas en redes sociales por personas presentes en el lugar, se pueden ver las grandes llamas y el humo que provocó el repentino estallido, que desató que muchos de los peatones corrieran por sus vidas.

Poco después, por fortuna, las autoridades confirmaron que no hubo heridos y el fuego fue controlado por los bomberos. Sin embargo, señalaron que la causa del incidente sigue bajo investigación.

En tanto, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que recibió el aviso del incendio alrededor de las 5:42 de la tarde de este martes, en las inmediaciones de Broadway y Stone Street. Se indicó, además, que al lugar acudieron agentes policiales y unidades de bomberos para controlar la situación.

Un automóvil se incendió y explotó cerca de la estatua del Toro de Wall Street en la ciudad de Nueva York, informan medios de #EEUU. No hay reportes sobre víctimas ni heridos. Se está investigando la causa del incidente pic.twitter.com/p5BjHDhyyT — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 20, 2026

RECORDÓ A OTRA EXPLOSIÓN

El incidente recordó a uno similar registrado el 16 de septiembre de 1920, cuando una fuerte explosión también sacudió el distrito financiero de Wall Street.

De acuerdo con el FBI, a las 12:01 del mediodía, un carro tirado por caballos estalló frente a la sede del J.P. Morgan & Co., causando la muerte de 38 personas e hiriendo a más de 200.

El ataque, conocido como el atentado con bomba de Wall Street, fue uno de los actos terroristas más sangrientos en Estados Unidos en su época y desató el pánico en el corazón del sistema financiero norteamericano.