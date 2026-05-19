El perturbador escrito que dejaron atacantes de la mezquita, confirman cinco fallecidos y sus identidades

Los dos sospechosos, de 17 y 18 años, de matar a tres personas en la mezquita más grande de San Diego (California) compartían un «odio generalizado» hacia diferentes religiones y razas y habían tenido fácil acceso a armas, informaron este martes, 19 de mayo, las autoridades tras el hallazgo de un perturbador escrito o manifiesto.

En ese sentido, Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, precisó en una conferencia de prensa que se encontró un escrito que comprende «un amplio espectro de razas y religiones» y que los atacantes, parecen haberse radicalizado a través de internet.

Aunque el agente no dio detalles sobre el manifiesto o las ideologías u opiniones que expresaban los autores de los disparos, sí advirtió que los sospechosos «no discriminaban a la hora de elegir a quién odiaban».

Es por ello, que los investigadores del ataque ocurrido contra el Centro Islámico de San Diego han enfocado las pesquisas a un posible delito de odio.

IDENTIFICARON A LOS SOSPECHOSOS

Asimismo, los sospechosos fueron identificados como Cain Clark y Caleb Vazquez, según fuentes relacionadas con el tiroteo citadas por Los Angeles Times.

Además, Remily explicó que los dos jóvenes parecen haberse conocido por internet, donde descubrieron que ambos vivían en el área de San Diego, una zona fronteriza entre California y México.

Aunque las autoridades todavía están trabajando para determinar cómo se radicalizaron y qué los habría conducido a cometer el ataque.

«Pero, creo que aún más importante, cómo podemos detener futuros ataques», afirmó.

#19May | Mark Remily funcionario del FBI de San Diego dice que se ha recuperado un manifiesto en el tiroteo del Centro Islámico: «No discriminaron en cuanto a quién odiaban. Cubría un amplio espectro de razas y religiones» Video: @TPostMillennial pic.twitter.com/hAdBQOLrhd — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 19, 2026

ACCESO A UN GRAN NÚMERO DE ARMAS

Según la investigación, los jóvenes presuntamente tenían acceso a un arsenal compuesto por más de 30 armas de fuego, entre ellas pistolas y escopetas, además de una ballesta.

Todo este material fue decomisado durante allanamientos realizados, en concreto, en tres viviendas de San Diego, acotó.

VÍCTIMAS DEL ATAQUE

En tanto, el jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl, precisó detalles de las víctimas, de quienes señaló, jugaron un papel importante para que el tiroteo no hubiera dejado un saldo mortal más elevado.

Identificó a dos de los fallecidos como Mansour Kaziha y Nader Awad, quienes alertaron la presencia de los jóvenes armados.

Mientras, que el guardia de seguridad, identificado como Amin Abdullah, disparó contra los atacantes y logró repeler el ataque.

Además, el jefe de policía detalló que los atacantes huyeron en un carro y fueron hallados muertos a causa de lo que parecían ser heridas de bala autoinfligidas.