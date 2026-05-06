VIDEO VIRAL: Trump habló de «los dolores de cabeza» que sufrió por culpa de su celular y las redes sociales

El presidente Donald Trump reveló este miércoles, 6 de mayo, una anécdota que, según dijo, le generó más de un dolor de cabeza durante meses con su esposa, la primera dama, Melania Trump, y sus seguidores en redes sociales por culpa del autocorrector de su teléfono móvil o celular.

Trump relató que su celular reemplazaba automáticamente el nombre de la primera dama, Melania, por «Melody» en sus publicaciones de Truth Social, lo que provocó confusiones públicas y burlas en redes sociales.

«Tienen corrección ortográfica y corrección de palabras, y estas máquinas locas que usamos para publicar en Truth Social, que antes se llamaban tuits. Y cada vez que escribía Melania, lo corregía a Melody», explicó el mandatario.

Trump explicó que el problema surgió por la combinación entre la función de corrección automática y su costumbre de escribir «muy rápido» sin revisar los mensajes antes de publicarlos.

Esto llevó a que varios posts, incluidos saludos por el Día de la Madre, salieran con el nombre incorrecto. «Decía ‘Melania es fantástica’ y ‘feliz Día de la Madre, Melania’. Pero lo corregía a ‘Melody’ y a veces no lo revisaba», relató.

Recordó que los usuarios y, la misma Melania, lo «destrozaban absolutamente».

«Decían: ‘No sabe el nombre de su esposa, la sigue llamando…’ Y yo decía: ‘¿qué diablos le pasa a esta máquina? No sabía nada de esa pequeña función’», recordó entre risas.

¿QUIÉN LO AYUDABA A CORREGIR?

De acuerdo con su relato, la solución llegó de un sector inesperado: su personal militar.

Trump aseguró que pidió asistencia directa para corregir el problema del autocorrector, preocupado por el impacto que los errores estaban teniendo en su imagen pública.

«¿Saben quién lo corrigió? Los militares. Les dije: ‘Vengan aquí, tienen que corregir esto. Me están matando’», afirmó.

Al final de su relato, Trump se disculpó ante el público: «Recibí muchos ataques. La han llamado Melody muchas veces. De todas formas, tuve que explicárselo de esta manera. Me levanté aquí para explicárselo. Lo siento».

#6May | El presidente Donald Trump reveló en presencia de la Primera Dama, una anécdota que durante un tiempo le causó serios dolores de cabeza: el autocorrector de su teléfono cambiaba el nombre «Melania» por «Melody» cada vez que intentaba escribirlo en sus publicaciones.… pic.twitter.com/Xl5M0e6V5K — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 6, 2026

ERRORES DE TRUMP

El episodio se suma a una larga lista de errores tipográficos que han marcado la comunicación digital del mandatario.

Desde el célebre «covfefe» de 2017 (un tuit incompleto e incomprensible que se volvió viral en todo el mundo y permaneció sin editar durante seis horas) hasta términos como «unpresidented» en lugar de «unprecedented» y «smocking» por «smoking». De hecho, analistas han documentado más de mil fallos en sus publicaciones.

En concreto, durante su primer paso por la Casa Blanca, entre 2017 y 2021, se documentaron más de 1.100 errores en aproximadamente 8.000 tuits, con tasas de error del 2 % al 3 % por encima del promedio.

Es de destacar, que en Truth Social, plataforma que no permite editar mensajes ya publicados, estos deslices quedan expuestos hasta que el autor decide eliminarlos.