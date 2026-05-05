VIDEO: Subsecretario de Estado de EEUU pide paciencia para completar «el plan de Trump» en Venezuela

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, sostuvo se debe tener «paciencia», ya que la prioridad en Venezuela es avanzar sin precipitaciones mientras se estabiliza el panorama político y económico tras la captura de Nicolás Maduro.

De esta manera, Landau afirmó que el objetivo central es conducir a Venezuela hacia una transición democrática con garantías, en un proceso que —según advirtió— todavía se encuentra en una fase compleja y requiere cautela.

«La evolución política y económica del país tiene que ir de la mano y eso se complica», afirmó Landau. Además, advirtió que «los inversionistas van a querer ciertas garantías de la situación política para invertir».

Y añadió: «la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión; entonces estamos trabajando con las autoridades venezolanas para incentivar el desarrollo económico».

#AHORA | Subsecretario Landau sobre Venezuela: “La evolución económica debe ir de la mano de la política. Los inversores quieren garantías… también empujamos reformas políticas. Les puedo asegurar que tenemos la meta de llegar al punto de la transición”. pic.twitter.com/95KTsgDUGU — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) May 5, 2026

COMUNICACIÓN CON DELCY RODRÍGUEZ

El funcionario también confirmó que Estados Unidos mantiene comunicación con el gobierno vigente en Caracas, de la mano con Delcy Rodríguez, en un equilibrio que dijo combina presión diplomática y cooperación técnica.

Asimismo, destacó que el país enfrenta un deterioro profundo tras «más de 20 años de mal gobierno» y, que cualquier reforma debe ejecutarse sin forzar los tiempos.

En su criterio, el ritmo económico no puede adelantarse al político, pues ello pondría en riesgo la estabilidad del proceso.

«Sí, estamos trabajando con el gobierno que existe en Venezuela, pero también estamos incentivando y empujando reformas políticas a la vez», explicó.

SEGURIDAD JURÍDICA

Landau reiteró que la meta planteada por Washington es alcanzar una transición democrática acompañada de seguridad jurídica para la inversión.

«Eso es muy delicado y en eso estamos, pero les puedo asegurar que tenemos esta meta de llegar a un punto donde puede haber una transición democrática en Venezuela y donde la inversión sea protegida y tenga garantías», subrayó Landau.

Recordó que la transición apenas comienza y todavía queda un camino por recorrer para lograr la estabilidad económica, reformas políticas y legitimidad institucional.

«La transición comenzó apenas hace cuatro meses», recordó el subsecretario de Estado. Y concluyó: «No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia».