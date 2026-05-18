VIDEO IMPACTANTE: Espectáculo aéreo terminó en tragedia, aviones de combate chocaron en pleno vuelo

Los asistentes a un espectáculo aéreo en Idaho (EEUU) vivieron momentos de angustia este domingo, cuando dos aviones militares chocaron en pleno vuelo. El hecho ocurrió en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home.

El accidente obligó el cierre de la instalación militar y a suspender el evento.

La base informó en redes sociales que el incidente ocurrió durante el Gunfighter Skies Air Show. Se trata de un festival aeronáutico que incluía demostraciones de vuelo, maniobras militares y exhibiciones aéreas.

“Los equipos de emergencia están en el lugar, se abrió una investigación y se brindarán más detalles cuando estén disponibles”, señalaron las autoridades militares, reseñó Infobae.

El accidente ocurrió durante la segunda jornada del espectáculo, realizado cerca de Mountain Home, a unos 80 kilómetros al sur de Boise. Testigos aseguraron haber visto a las dos aeronaves impactar en pleno vuelo antes de precipitarse hacia tierra en medio de columnas de humo.

LEA TAMBIÉN: EN ARIZONA: DESCUBRIÓ QUE SU NOVIA ADOLESCENTE ESTABA EMBARAZADA Y LA DECISIÓN QUE TOMÓ DEJÓ A TODOS HORRORIZADOS

A través de las redes sociales se mostraron las imágenes del humo negro elevándose cerca de la base, mientras los asistentes permanecían dentro del predio. En varios videos también se observaban cuatro paracaídas descendiendo poco después de la colisión.

Hasta el momento, la Base Mountain Home no informó oficialmente qué tipo de aeronaves estuvieron implicadas en el accidente. Tampoco confirmó el estado de salud de los pilotos.

Sin embargo, distintos reportes difundidos durante la jornada indicaron que los cuatro ocupantes consiguieron eyectarse antes de que los aviones se estrellaran.

La oficina de asuntos públicos del Ala de Caza 366 indicó inicialmente que no tenía más información disponible sobre el incidente mientras avanzaban las tareas de emergencia y seguridad.

El Gunfighter Skies Air Show es uno de los principales eventos aeronáuticos organizados por la base militar y reúne exhibiciones de aviación histórica y moderna.

Tras el accidente, la policía de Mountain Home confirmó la cancelación total del espectáculo. Pidió a la población evitar acercarse a la base mientras continuaban las investigaciones.

LOS TESTIGOS

Uno de los asistentes que presenció el choque relató que escuchó advertencias entre el público antes de observar los paracaídas y la nube de humo generada por el impacto.

“Vi cuatro paracaídas bajando y después apareció humo negro”, contó.

Otra grabación tomada desde el lugar mostró a espectadores reunidos cerca de hangares mientras una gran columna de humo se elevaba desde la zona donde cayeron las aeronaves.

ABREN INVESTIGACIÓN

La Base Mountain Home alberga al Ala de Caza 366 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, conocida como los “Gunfighters”. El cierre total de la instalación se anunció cerca del mediodía del domingo.

La investigación abierta por las autoridades militares buscará establecer qué provocó el choque aéreo durante la exhibición que comenzó el sábado: El espectáculo se promocionaba como una celebración de la historia de la aviación y de las capacidades aéreas modernas.