VIDEO VIRAL: Recibió multa por «usar su celular mientras manejaba», pero lo que pasó después dejó a todos en shock

«Me sentí muy incómoda», así lo expresó una mujer en Florida (EEUU), a quien la policía multó por usar su celular con la mano derecha mientras manejaba su carro.

De acuerdo con CBS News, Kathleen Thomas, de 36 años, conducía en Lake Worth, en febrero, cuando un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach la detuvo.

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El agente aseguró haber visto su teléfono en la mano derecha de la mujer. Tras confirmar lo que el agente había dicho, Thomas reveló que su brazo derecho termina a la altura del codo. Es decir, no tiene completa esa extremidad, así que era imposible que sostuviera su teléfono móvil.

De inmediato, la escena se hizo viral por medio de las redes sociales y es ahora que Thomas se atrevió a hablar sobre lo sucedido aquel día.

Afirmó, que pensó, que se trataba solo de un malentendido. Pero a pesar de la imposibilidad de que Thomas usara su teléfono con la mano derecha mientras conducía, lo más insólito es que el agente finalmente le impuso una multa.

«Al principio pensé: ‘Oh, esto va a ser gracioso, por eso me reí’», declaró Thomas en exclusiva a dicho medio de comunicación.

«Me reí a carcajadas, más bien. Pero luego se hizo evidente, cuando no se rió ni interactuó de forma amistosa, que la cosa no iba a ir por ese camino», recordó.

Y agregó: «No diría que me puso nerviosa, pero definitivamente me dejó una sensación inquietante de, ‘Vale, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos con esto?’»

De hecho, el video viral grabado con la cámara corporal muestra al agente preguntándole repetidamente a Thomas si estaba usando su teléfono con la mano derecha.

Luego, el agente le pidió que jure, «por Dios», que no había estado usando su dispositivo. Thomas levantó el brazo derecho. El agente respondió diciéndole que levantara la izquierda, y solo la izquierda.

@cbsnews A Palm Beach County Sheriff’s deputy pulled over a woman in February for using a phone in her right hand. But when she rolled down her window, she revealed she didn’t have a right hand. The deputy issued 36-year-old Kathleen Thomas a citation anyway. This week, however, the officer requested the court to dismiss it. CBS News’ @Cristian Benavides spoke with Thomas, who said she is glad everything worked out, but added that she hopes for better police training. #news #traffic #police #florida #ticket ♬ original sound – cbsnews

¿TUVO QUE PAGAR LA MULTA?

Lo que se detalló, es que la mujer tenía previsto comparecer ante el tribunal este miércoles para impugnar la multa. Pero el lunes, el agente que la emitió solicitó que se desestimara.

«Se dio cuenta, ya fuera a través de las redes sociales o mediante su propia introspección, de que ‘quizás esto no fue una buena idea. Quizás no lo manejé correctamente’», dijo. «Obviamente, no optó por seguir adelante con el litigio en los tribunales, lo cual agradecí», acotó la mujer, todavía un poco indignada por lo ocurrido.

En tanto, la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach explicó que la multa fue desestimada tras una revisión de las leyes estatales y «en función de la totalidad de las circunstancias, en particular la falta de claridad sobre cómo se clasifican las infracciones en su software de multas».

«Nací así. Nunca va a cambiar. Nunca podré sostener un teléfono», dijo Thomas sobre la condición de su mano derecha.

«Me encantaría que la gente entendiera que la diferencia en las extremidades es normal. Que alguien se vea diferente a ti es normal. Todo eso es normal. Lo normal es ser quien te sientas más cómodo siendo», reflexionó.