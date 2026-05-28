Las graves heridas de un pasajero que desataron millonaria demanda contra uno de los cruceros más famosos del mundo

Las graves heridas en los pies de un pasajero desataron millonaria demanda contra uno de los cruceros más famosos de EEUU y el mundo, se trata de uno perteneciente a la Carnival Cruise Line.

De acuerdo con medios locales, el pasajero demandante sufrió quemaduras de segundo grado en los pies «en cuestión de segundos», mientras caminaba descalzo en la cubierta de un crucero.

Lo que se detalló, es que Jorge Luis Alverio Núñez caminaba entre la piscina y las tumbonas, unos 20 pasos, mientras estaba a bordo del Carnival Magic en mayo del año pasado, cuando supuestamente sufrió dichas quemaduras, según la demanda presentada el pasado 13 de mayo en el Distrito Sur de Florida.

«Si bien un pasajero puede esperar razonablemente que la superficie exterior de la cubierta expuesta a la luz solar se caliente, el demandante no podía prever razonablemente que dicha superficie alcanzara temperaturas capaces de causar quemaduras graves de segundo grado en cuestión de segundos tras un contacto normal», se señaló a través de la mencionada demanda.

¿DE QUÉ SE LE ACUSÓ A LA COMPAÑÍA DE CRUCEROS?

En concreto, por medio de la demanda se acusó a la compañía de cruceros de no haber «proporcionado advertencias sobre la cubierta peligrosamente caliente».

También, de no «haber colocado letreros o avisos sobre la cubierta caliente, no controlar las temperaturas de la cubierta, no exigir el uso de calzado ni de haber sustituido el material de la cubierta por una opción más segura».

Asimismo, la demanda alegó que Núñez sufrió una lesión grave «que le cambió la vida y necesita un tratamiento médico extenso y continuo».

Por tanto, se solicitó una indemnización de al menos cinco millones de dólares para cubrir sus gastos médicos, la pérdida de ingresos, desfiguración de sus pies, por el sufrimiento emocional y otras consecuencias.

Además, la demanda alegó que Carnival tuvo al menos 25 lesiones similares y otras 42 quejas durante seis años en relación con las altas temperaturas en las cubiertas de sus barcos, antes de que se presentara esta demanda.