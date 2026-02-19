VIDEO VIRAL: Polémica en la Junta de Paz de Trump tras la decisión del presidente de la FIFA

La presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la primera reunión de la Junta de Paz convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, generó un inesperado revuelo político, mediático y hasta deportivo.

El encuentro, celebrado este jueves, 19 de febrero en Washington, D.C., reunió a delegados internacionales para discutir los avances del alto el fuego aprobado en Gaza en octubre.

Infantino, quien mantiene una relación cercana con Trump y ha visitado la Casa Blanca en múltiples ocasiones durante el último año, volvió a situarse en el centro de la controversia.

En concreto, porque antes de la reunión, algunos asistentes recibieron gorras rojas estilo MAGA con la palabra “USA” en letras blancas y la inscripción “45-47” en referencia a las dos presidencias de Trump.

El presidente de la FIFA se colocó la gorra brevemente, un gesto que rápidamente encendió críticas por su aparente carga política.

El gesto no pasó desapercibido, debido a que la Sección 5 del Código Ético de la FIFA exige neutralidad política a todas las personas sujetas a sus normas.

De hecho, Infantino ya había sido cuestionado anteriormente por presuntas infracciones a esta regla. En diciembre, la organización londinense FairSquare presentó una queja formal ante la FIFA, argumentando que el dirigente ha vulnerado repetidamente los principios de imparcialidad.

Su director de programas, Nicholas McGeehan, afirmó que el problema va más allá del apoyo a Trump y refleja una estructura de gobierno que permite a Infantino “burlarse abiertamente” de las normas internas.

“Esta queja va mucho más allá del apoyo de Infantino a la agenda política del presidente Donald Trump. En términos más generales, se trata de cómo la absurda estructura de gobierno de la FIFA ha permitido a Gianni Infantino burlarse abiertamente de las normas de la organización. Y actuar de forma peligrosa y directamente contraria a los intereses del deporte más popular del mundo”, sostuvo.

FIFA President Gianni Infantino sports an iconic red «USA» hat at the inaugural meeting of the @BoardOfPeace 🕊️🇺🇸 pic.twitter.com/M8hbMPh1kn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 19, 2026

INFANTINO Y TRUMP

Lo cierto, es que la cercanía entre Infantino y Trump ha sido evidente en los últimos meses. El presidente de la FIFA ha elogiado públicamente al mandatario estadounidense, llegando incluso a sugerir que debería ganar el Premio Nobel de la Paz.

En noviembre, durante el American Business Forum en Miami, afirmó que: “Todos deberíamos apoyar lo que [Trump] está haciendo”.

Y en diciembre, durante el sorteo de la Copa Mundial, Infantino otorgó a Trump el primer Premio FIFA de la Paz. Se trató de una decisión que generó fuertes cuestionamientos dentro y fuera del mundo deportivo.

Ante las críticas por la creación del premio y por entregárselo a Trump, Infantino defendió su postura asegurando que “objetivamente, [Trump] lo merece”.

El mandatario estadounidense, por su parte, volvió a agradecerle públicamente durante la reunión de la Junta de Paz.

En tono característico, Trump reiteró su molestia por no haber recibido el Nobel y celebró el reconocimiento de la FIFA. “Creo que vieron que Noruega me había estafado y dijeron: ‘Démosle un premio de la paz’”.

«Quiero agradecer a Gianni y a la FIFA por todas las cosas maravillosas que hicieron y están haciendo», agregó Trump.