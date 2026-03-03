VIDEO VIRAL: Piloto estadounidense ruega que no lo maten después de sobrevivir a la caída de su F-15

Un piloto estadounidense logró sobrevivir al derribo de su avión por fuego amigo, pero terminó rogando por su vida en Kuwait durante el conflicto entre su país e Irán.

De acuerdo con diversos medios, este lunes, 2 de marzo, tres aviones de combate F-15 estadounidenses fueron derribados por error cerca de una base militar en Kuwait, en lo que las autoridades calificaron como un incidente de “fuego amigo”.

Lo que se precisó, es que los seis tripulantes lograron eyectarse a tiempo y, minutos después, fueron localizados por equipos de rescate desplegados en la zona.

Sin embargo, la situación adquirió un matiz inesperado cuando un video difundido en redes sociales mostró a uno de los pilotos interceptado por residentes locales.

En las imágenes se observa a un grupo de personas rodeando al militar, mientras uno de ellos portaba una barra metálica.

El piloto, visiblemente nervioso, rogó por su vida e insistió en identificarse como estadounidense, lo que finalmente permitió que fuera liberado sin sufrir agresiones.

¿QUÉ DIJERON LAS AUTORIDADES LOCALES?

Las autoridades kuwaitíes confirmaron, que todos los tripulantes, recibieron atención médica inmediata en hospitales locales.

Según el Ministerio de Defensa de Kuwait, la condición de salud de los seis pilotos fue considerada estable y, tras ser evaluados, fueron dados de alta poco después.

De acuerdo con Daily Mail, ninguno de los militares sufrió heridas graves, aunque permanecieron bajo monitoreo médico preventivo.

Otros registros audiovisuales difundidos en redes sociales mostraron escenas de solidaridad. En uno de ellos, una piloto estadounidense terminó también abordada por residentes que le ofrecieron ayuda y palabras de tranquilidad.

“No hay problema, estás a salvo”, se escucha decir a uno de los hombres que se acercó a asistirla.

Otro piloto pudo caminar por sus propios medios, mientras que uno más fue trasladado en automóvil a un lugar seguro, lejos del área del accidente.

El Ministerio de Defensa de Kuwait subrayó que las operaciones de búsqueda y rescate se iniciaron de inmediato, en coordinación con el Comando Central de Estados Unidos (US CENTCOM).