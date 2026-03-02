EEUU

Trump dice que la guerra contra Irán tiene cuatro objetivos para «eliminar graves amenazas» contra Estados Unidos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
5 Min de Lectura
5 Min de Lectura
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló este lunes, 2 de marzo, que la guerra contra Irán persigue cuatro objetivos estratégicos que, según sus palabras, buscan “eliminar graves amenazas” contra Estados Unidos.  

En una declaración oficial, el mandatario enumeró las metas de la llamada Operación Furia Épica: destruir la capacidad de misiles iraníes, aniquilar su armada, impedir que el país obtenga armas nucleares y frenar el financiamiento y dirección de grupos terroristas fuera de sus fronteras.  

Con este planteamiento, la Casa Blanca busca justificar la ofensiva militar como una acción preventiva y de seguridad nacional. 

Trump subrayó que las operaciones de combate a gran escala continúan en territorio iraní, con el propósito de neutralizar lo que calificó como un “terrible régimen terrorista”.  

El mandatario insistió en que el programa de misiles balísticos de Irán se expandía de manera acelerada y representaba una amenaza directa para las fuerzas estadounidenses desplegadas en el extranjero.  

Según sus declaraciones, este desarrollo estaba vinculado a la protección de un eventual programa nuclear, lo que aumentaba la urgencia de la intervención. 

«Hoy, el ejército de Estados Unidos continúa llevando a cabo operaciones de combate a gran escala en Irán para eliminar las graves amenazas que este terrible régimen terrorista plantea a Estados Unidos», enfatizó Trump sobre la Operación Furia Épica. 

Asimismo, en medio de la ofensiva, el presidente reconoció la pérdida de cuatro militares estadounidenses durante los enfrentamientos.  

Aseguró que la misión seguirá adelante en memoria de los caídos y no habrá pausa hasta lograr los objetivos planteados.  

El Pentágono, a través del jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, confirmó el balance de bajas. Reiteró que las operaciones se mantienen activas bajo la supervisión del secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth. 

UNA GUERRA DE CUATRO O CINCO SEMANAS  

Trump también destacó la fortaleza de las fuerzas armadas estadounidenses, a las que calificó como “las más poderosas del mundo”.  

Señaló que el país prevalecerá en el conflicto sin importar el tiempo que tome. Aunque reconoció que la duración inicial proyectada era de cuatro a cinco semanas.  

No obstante, aseguró que Estados Unidos tiene la capacidad de sostener las acciones militares por un periodo indefinido si la situación lo requiere. 

Previo a la conferencia de prensa, el presidente declaró a CNN que la fase más intensa del conflicto aún no se había desarrollado. Más tarde, en entrevista con el New York Post, no descartó la posibilidad de enviar tropas terrestres a Irán si las circunstancias lo demandan.  

Estas afirmaciones reflejan la disposición de Washington a escalar la intervención militar. Esto, en caso de que los objetivos no se cumplan con las operaciones aéreas y navales en curso. 

El inicio de la Operación Furia Épica fue anunciado el pasado sábado mediante un mensaje videograbado de ocho minutos difundido por Trump.  

En él, el mandatario explicó que la ofensiva busca proteger al pueblo estadounidense frente a amenazas terroristas atribuidas a Teherán y sus aliados en Medio Oriente. Además de frenar el desarrollo y uso de misiles de mediano alcance.  

Durante los ataques, fue asesinado el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, junto con gran parte de la cúpula militar del país.   

Este hecho ha marcado un punto de inflexión en el conflicto. De hecho, generó una respuesta inmediata de Teherán, que prometió vengar la muerte del ayatolá y ha iniciado ataques aéreos contra Israel y varias naciones árabes con presencia militar estadounidense. 

