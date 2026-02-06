VIDEO VIRAL: Maestra golpeó con un zapato a una niña con autismo y desató indignación en Los Ángeles

EEUU

La difusión de un video grabado dentro de una guardería de Inglewood, en Los Ángeles, en California (EEUU), ha provocado indignación y preocupación entre padres y autoridades locales, luego de que el mismo mostrara a una maestra golpear a una niña con autismo.  
La directora del Centro de Desarrollo Destiny anunció el despido de los tres empleados involucrados. / Captura de video

Contents

En las imágenes, registradas el 9 de enero en el Centro de Desarrollo Destiny, se observa a una auxiliar golpeando con un zapato a Beautiful, una niña de 5 años con autismo, mientras los niños descansaban durante la siesta.  

Poco después, la escuela confirmó que la maestra fue despedida tras conocerse el material audiovisual. 

El video muestra a la menor arrastrándose fuera de su colchoneta cuando la auxiliar se quita uno de sus zapatos y lo lanza al otro extremo del aula, impactándola. 

“Lo siento mucho. No fue mi intención”, se escucha decir a la trabajadora en la grabación.  

Según Danielle Williams, directora del centro, la auxiliar alegó que solo intentaba “asustar” a la niña, no golpearla. Sin embargo, la explicación no convenció a la administración ni a la familia. 

Williams relató que la investigación interna comenzó después de que la madre de Beautiful solicitara revisar lo ocurrido. Al entrevistar a otros adultos presentes —un segundo asistente y una maestra—, inicialmente afirmaron no recordar el incidente, pero sus versiones cambiaron posteriormente en declaraciones escritas.  

La directora cuestionó por qué ninguno de ellos reportó el hecho en su momento, señalando que lanzar objetos en un aula es una conducta inaceptable. 

REVISIÓN DE LAS CÁMARAS  

Tras revisar las imágenes captadas por las 26 cámaras de seguridad del centro, Williams decidió despedir a los tres miembros del personal involucrados.  

“No representa lo que es mi escuela. No representa lo que defendemos”, afirmó.  

La directora también informó que notificó el incidente a la agencia de licencias correspondiente, como exige la normativa, y que la institución recibió una notificación de infracción. 

“La maestra dijo que había tirado el zapato, pero fue un accidente. La mamá dijo: ‘¿Por qué estarían tirando zapatos en la escuela?’. Le dije: ‘Tienes razón’. Así que, como resultado, no está aquí”, dijo Williams. 

“Entiendo el dolor y la frustración de la madre”, expresó la directora. “Soy madre, una madre negra, una educadora negra. Durante la entrevista con nuestra anterior empleada y durante su permanencia en el cargo, el personal nunca presentó comportamientos hacia esta niña ni hacia otras personas a su cargo que nos hicieran suponer que haría daño a un niño”, agregó.  

¿QUÉ DICE LA FAMILIA?  

En un comunicado, la madre de Beautiful, Michelae Jones, expresó su profundo rechazo a lo ocurrido: “Estoy conmocionada y horrorizada de que mi inocente bebé haya sido lastimada y humillada delante de todos”.  

Por ende, exigió que la auxiliar sea procesada penalmente por abuso infantil y aseguró que buscará justicia para su hija.  

Aunque la familia declinó ofrecer entrevistas, anunció que realizaría una conferencia de prensa este mismo viernes por la tarde frente a la escuela para exigir responsabilidades y reforzar el llamado a proteger a los niños con necesidades especiales. 

