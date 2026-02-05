Trump ordenó rescate de la madre de una periodista de NBC que fue secuestrada en su casa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la activación de recursos federales para apoyar la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora y periodista de NBC, Savannah Guthrie, cuya desaparición en Arizona ha generado una amplia operación de búsqueda.

«Hablé con Savannah Guthrie y le informé que estoy ordenando que todas las agencias federales de seguridad estén, de inmediato, a completa disposición de la familia, así como de las fuerzas del orden locales», precisó este miércoles, 4 de febrero, en su red social Truth Social.

«Estamos desplegando todos los recursos para llevar a su madre de regreso a casa sana y salva. Las oraciones de nuestra nación están con ella y con su familia. ¡Dios bendiga y proteja a Nacy», agregó el mandatario republicano.

De esta manera, el caso, que mantiene en vilo a la comunidad de Tucson, ha escalado rápidamente a una prioridad nacional debido a la gravedad de las circunstancias.

La desaparición ocurrió en una urbanización ubicada en las afueras de Tucson, donde residía Nancy Guthrie. El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, lidera actualmente las pesquisas y ha compartido los primeros hallazgos del caso.

Según explicó, los indicios apuntan a que la mujer habría sido víctima de un secuestro dentro de su propio domicilio. Aunque vivía sola, contaba con personal de apoyo doméstico, y al momento de los hechos se encontraba “en plenas facultades mentales”, sin señales de deterioro cognitivo.

Hasta ahora, las autoridades no han identificado sospechosos ni determinado cuántas personas podrían estar involucradas en el presunto rapto.

Nanos señaló que las pruebas recabadas en la vivienda no permiten aún perfilar a un responsable, lo que ha obligado a ampliar el alcance de la investigación y a reforzar la presencia policial en la zona.

FBI OFRECIÓ RECOMPENSA

En tanto, el FBI ofrece una recompensa de hasta «$50.000 por información que conduzca a la recuperación de Nancy Guthrie y/o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición».

«Fue vista por última vez en su residencia en el vecindario Catalina Foothills de Tucson, Arizona, en la noche del 31 de enero de 2026», destacó el FBI.

The #FBI is offering a reward of up to $50,000 for information leading to the recovery of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance. She was last seen at her residence in the Catalina Foothills neighborhood of Tucson, Arizona, on the… pic.twitter.com/4GsKV7zFxo — FBI (@FBI) February 5, 2026

FAMILIA PIDE AYUDA

La presentadora de Today, Savannah Guthrie, apareció junto a sus hermanos Annie y Cameron en un video difundido este mismo miércoles para pedir el regreso sano y salvo de su madre.

En el mensaje, publicado en Instagram, los tres explicaron que la salud de su madre es delicada y actualmente no cuenta con la medicación que necesita, lo que incrementa la preocupación de la familia.

Savannah Guthrie también reconoció que han circulado informes sobre una posible carta de rescate atribuida a presuntos secuestradores.

“Tiene 84 años. Su salud, su corazón, es frágil. Vive con un dolor constante. No tiene medicamentos. Los necesita para sobrevivir y para no sufrir”, expresó la periodista, subrayando la urgencia de encontrarla cuanto antes.

“Nosotros también hemos escuchado los informes sobre una carta de rescate en los medios. Como familia, estamos haciendo todo lo posible. Estamos dispuestos a hablar”, dijo.

“Sin embargo, vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes se manipulan fácilmente. Necesitamos saber con certeza que está viva y que la tienen. Queremos saber de ustedes y estamos dispuestos a escuchar”, recalcó.