VIDEO VIRAL: Madre ruega ayuda para encontrar a su hijo venezolano, fue reportado desaparecido en Nueva York

Karina Hernández, una madre venezolana, imploró ayuda pública para encontrar a su hijo, Cristian José Trujillo Hernández, reportado como desaparecido en Nueva York (EEUU), tras ser visto por última vez en el Bronx.

«Por favor, les pido que me ayuden a encontrar a mi hijo. Mi hijo no está bien. No está bien económicamente. Él está mal. Por favor, les pido que me ayuden a encontrar a mi hijo. Yo soy su mamá. Estoy en México porque yo vine a buscarlo. No me lo han querido deportar. Pedí muchas veces su deportación y no han querido», dijo la mujer, de acuerdo a un video difundido a traves de redes sociales.

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Asimismo, expresó que Cristian podría estar atravesando una situación vulnerable y expuesto al frío en las calles de Nueva York.

La madre enfatizó que el joven «no está bien» y requiere atención urgente. Es por ello, que su llamado busca activar a la comunidad, especialmente a quienes viven en el Bronx y zonas cercanas, para que aporten cualquier información que permita dar con el paradero de su hijo.

En el video, la mujer también pidió apoyo directo a las autoridades policiales y a cualquier persona que pueda reconocerlo.

En tanto, se habilitaron los siguientes números de contacto, para recibir información inmediata sobre el paradero de Cristian José: +52 962 143 1977, +58 424 171 5011 y +58 424 152 2486.

En respuesta, la comunidad venezolana en Nueva York, y en Estados Unidos en general, ya ha comenzado a difundir el caso en redes sociales con la esperanza de acelerar su localización y garantizar que el joven y la familia reciba la ayuda que necesita.