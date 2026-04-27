Juez federal de Estados Unidos acepta que Venezuela pague defensa de Maduro y Cilia Flores

El juez federal Alvin Hellerstein aceptó este lunes, 27 de abril, que el gobierno de Venezuela financie la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el proceso por narcotráfico que ambos enfrentan en Nueva York, tras aceptar una solución conjunta presentada por la fiscalía y los abogados de la pareja.

El juez emitió una orden breve pero decisiva, en la que dio por resuelta la disputa sobre las restricciones impuestas por las sanciones del Departamento del Tesoro.

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Con esta decisión, quedó sin efecto la moción con la que Maduro buscaba desestimar el caso. Se alegaba, que la negativa inicial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vulneraba su derecho constitucional a contar con el abogado de su elección.

En tanto, el tribunal, señaló Hellerstein, procederá bajo las licencias modificadas otorgadas por la OFAC.

«El tribunal acepta proceder bajo las licencias modificadas de la OFAC», escribió Hellerstein en su orden, al referirse a los cambios introducidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

OFAC MODIFICÓ LAS LICENCIAS

La modificación fue notificada al tribunal en una carta conjunta enviada el viernes por fiscales federales y la defensa, donde se informó que el Tesoro ajustó la licencia para permitir que Venezuela pague los honorarios legales de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, bajo condiciones estrictas.

Entre ellas, que los fondos utilizados provengan únicamente de recursos disponibles para Caracas después del 5 de marzo de 2026. Fecha en la que Washington y el gobierno interino venezolano anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares.

El acuerdo también prohíbe que los pagos se realicen con depósitos de gobiernos extranjeros protegidos por la orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 9 de enero de 2026. La misma está destinada a resguardar ciertos ingresos petroleros venezolanos frente a embargos.

Tras confirmarse la nueva licencia, la defensa retiró sus mociones, aunque dejó abierta la posibilidad de reintroducirlas si surgen controversias similares en el futuro.

Hellerstein, por su parte, indicó que probablemente aprobará futuras solicitudes de aplazamiento siempre que sean conjuntas y debidamente justificadas.

Maduro, de 63 años, y Flores permanecen detenidos en una cárcel federal de Brooklyn desde su arresto el pasado 3 de enero. Esto, tras ser capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas. Ambos enfrentan cargos de conspiración para el narcotráfico.

Maduro se declaró inocente en su primera comparecencia, al igual que su esposa, ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.