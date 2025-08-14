VIDEO VIRAL: Lanzó un sándwich en la cara de un agente fronterizo en EEUU, y estos son los cargos que enfrentará

Sean Charles Dunn, exfuncionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, enfrenta cargos federales por lanzar un sándwich tipo “sub” al pecho de un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en pleno operativo nocturno en Washington D.C.

De acuerdo con lo reseñado por NBC News, el incidente ocurrió el domingo, 11 de agosto, cerca de la calle 14, en medio de un patrullaje conjunto entre la CBP y la Policía Metropolitana, desplegado tras una orden presidencial para reforzar la seguridad en la capital.

Según documentos judiciales, Dunn se acercó a los oficiales gritando insultos como “¡Fascistas!” y “¡No los quiero en mi ciudad!”. Luego tiró el alimento al agente identificado como Lairmore.

El momento quedó captado en video por un transeúnte y rápidamente se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en símbolo de la creciente tensión entre ciudadanos y fuerzas federales.

Dunn intentó huir tras el altercado, pero lo arrestaron poco después. Durante la detención, admitió su acción con una frase que ya circula como meme en las redes sociales: “Yo lo hice. Lancé el sándwich”.

La fiscal federal Jeanine Pirro reaccionó con dureza en redes sociales y escribió: “Pensó que era gracioso, pero hoy no le parece gracioso porque lo acusamos de un delito grave”.

Dunn podría enfrentar hasta un año de prisión por el cargo de asalto a un oficial federal. La fiscalía subrayó que cualquier ataque, por mínimo que parezca, contra agentes en funciones será perseguido con rigor.

El caso ha generado un intenso debate sobre la presencia de fuerzas federales en las calles de D.C., especialmente tras la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de federalizar la Policía Metropolitana y desplegar 800 efectivos de la Guardia Nacional.

Man charged with felony assault after hurling a Subway sandwich at a CBP officer Sunday night in NW D.C. Sean Charles Dunn, 37, allegedly shouted “Fck you! You fcken fascists!” before throwing the sub, striking the officer in the chest. Caught on video, he admitted, “I did it. I… pic.twitter.com/3Vnb4150Yo — GoodMorningRooster (@RoosterGM) August 14, 2025

Para algunos, el acto de Dunn representa una protesta desesperada contra lo que perciben como una militarización de la ciudad. Para otros, se trató simplemente un delito que debe ser sancionado sin matices.

Lo cierto, es que se cometió un delito y será penalizado. Así lo anunció la fiscal general de EEUU, Pam Bondi. La funcionaria confirmó que Dunn trabajaba en el Departamento de Justicia y lo removieron de su cargo tras su arresto.