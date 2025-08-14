Serias amenazas de Melania Trump contra un hijo de Biden: La relacionó con Jeffrey Epstein

La primera dama de EEUU, Melania Trump, encendió una nueva polémica al amenazar con demandar a Hunter Biden, hijo del expresidente del país Joe Biden, por declaraciones que la vinculan con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En una entrevista reciente, Hunter afirmó que Epstein fue quien presentó a Melania y Donald Trump, actual presidente de EEUU, insinuando una “conexión amplia y profunda” entre ellos.

Estas declaraciones, según el equipo legal de Melania, son “falsas, difamatorias y de carácter incendiario”, reseñó Fox News.

En respuesta, el abogado de Melania, Alejandro Brito, envió una carta formal exigiendo que Hunter Biden se retracte públicamente, publique una rectificación “tan visible como la original” y ofrezca una disculpa pública.

De no cumplir con estas exigencias antes del 7 de agosto a las 5 de la tarde, la primera dama presentaría una demanda por 1.000 millones de dólares por daños y perjuicios. De momento, según el medio, no se tiene conocimiento si la acción legal ya se ejecutó.

Por medio de la carta también se precisó, que las afirmaciones de Hunter, se basan en una biografía del periodista Michael Wolff y en un artículo ya retirado del medio Daily Beast.

Donald Trump, por su parte, respaldó públicamente la decisión de su esposa. En declaraciones a Fox News, afirmó que Epstein “no tuvo nada que ver con Melania” y que la conoció a través de otra persona. “Le dije que siguiera adelante. Ya sabes, últimamente me ha ido bastante bien con estas demandas”, comentó con tono desafiante.

LA REPUESTA DE HUNTER BIDEN

Hunter Biden, lejos de retractarse, respondió con firmeza: “Que le den, eso no va a pasar”, declaró a una televisora local. Incluso invitó a los Trump a “sentarse a declarar y aclarar la naturaleza de la relación” con Epstein.

La controversia se desarrolla en medio de una creciente presión para que se divulgue toda la información relacionada con el caso Epstein, especialmente después de que el Departamento de Justicia concluyera que no existe una lista de clientes que involucre a figuras famosas o poderosas.

Aunque Melania y Donald Trump han sostenido que se conocieron gracias al agente de modelos Paolo Zampolli en 1998, existen fotografías que los muestran junto a Epstein y Ghislaine Maxwell en eventos sociales.

Trump ha admitido haber conocido a Epstein, pero asegura que su relación se rompió a principios de los 2000.