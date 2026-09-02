VIDEO VIRAL: Lanzaron pasaporte especial por los 250 años de independencia de EEUU: incluye la imagen de Trump

En las últimas horas se viralizó un video que muestra el pasaporte especial por los 250 años de independencia de EEUU y lleva la imagen del presidente del país norteamericano, Donald Trump.

Eric Trump, el hijo del mandatario, compartió en sus redes sociales el video que permite observar cada detalle del pasaporte.

El documento forma parte de una edición especial creada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia del país. Según la información oficial de la institución, se trata de una tirada limitada de 250.000 pasaportes, que incorporan ilustraciones e imágenes alusivas a la fecha en sus cubiertas delantera, trasera e interior.

El diseño interior del documento destaca por incluir un retrato de Trump, acompañado del texto de la Declaración de Independencia.

En la portada interior también aparece un retrato del presidente Donald Trump acompañado por el texto de la Declaración de Independencia.

A esto se suman otros elementos alusivos a la identidad nacional estadounidense presentes en el mismo diseño. Igualmente, también se incorpora la firma de Trump y partes de la bandera estadounidense.

La parte trasera del pasaporte igualmente fue pensada como un homenaje visual al momento histórico que se conmemora. La contraportada interior incluye una ilustración relacionada con la firma de la Declaración de Independencia, junto con una bandera estadounidense y el número 250.

MONEDA CON LA CARA DE TRUMP

En las últimas horas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también lanzó una novedosa moneda de un dólar con el rostro del presidente.

La pieza conmemorativa incorpora en uno de sus lados el retrato a Trump acompañado de las palabras «Liberty» (Libertad) e «In God We Trust» (En Dios confiamos), además de las fechas 1776-2026, que conmemoran los 250 años de la independencia estadounidense.

La otra cara exhibe una versión del sello presidencial del país: un águila que sostiene flechas y una rama de olivo, cubierta por un escudo con la inscripción «250».