EEUU

VIDEO VIRAL: La tormenta solar que dejó un espectáculo de auroras boreales en Estados Unidos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Las auroras boreales cautivan el cielo nocturno de Iowa / Archivo

El estado de Iowa (EEUU) fue escenario de un fenómeno poco común, con auroras boreales visibles a simple vista, en latitudes tan alejadas del Ártico.

Contents

De acuerdo con diversos reportes en redes sociales y medios locales, el evento con las auroras boreales se registró durante la noche de este martes, cuando el cielo se tiñó de tonos verdes y rosados que danzaban sobre ciudades como Johnston y Perry.  

Leer Más

El expresidente de EEUU y candidato demócrata para volver a la Casa Blanca, Donald Trump, generó controversia al sugerir que los migrantes en su país tienen "malos genes" y al vincularlos nuevamente con el incrmentos de los asesinatos.  
Trump calificó a la cadena ABC de ‘parcializada’ y amenazó con no asistir al próximo debate presidencial
La abrumadora revelación de la secretaria del DHS: “Un migrante intentó comerse a sí mismo»
En Texas: Venezolano murió trágicamente mientras dormía junto a su pareja, lo mató una bala perdida

LEA TAMBIÉN: LA SUPERLUNA «MÁS BRILLANTE« SE VERÁ EN NOVIEMBRE: TODO LO QUE DEBES SABER PARA DISFRUTARLA

Testigos captaron el espectáculo en videos y fotografías que rápidamente se difundieron por distintas plataformas, mostrando cómo la naturaleza puede transformar un paisaje cotidiano en un escenario de asombro.  

La explicación científica detrás de este fenómeno radica en una tormenta solar de categoría G4, una de las más intensas en la escala de clima espacial.  

¿CÓMO SE GENERAN LAS AURORAS BOREALES?  

El plasma expulsado por el Sol interactúa con el campo magnético de la Tierra, generando las luces conocidas como auroras boreales.  

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) había advertido sobre la llegada de estas eyecciones de masa coronal, capaces de producir auroras visibles en zonas inusuales del país.  

De hecho, pronosticó una tormenta geomagnética sobre los estados del norte entre este 11 y 13 de noviembre.  

¿QUÉ SON TORMENTAS G4?  

Una tormenta geomagnética de categoría G4 representa uno de los eventos más poderosos capaces de alterar el campo magnético de la Tierra.  

Su origen está en el Sol, cuando una eyección de masa coronal —una inmensa nube de partículas cargadas— se desprende y viaja a gran velocidad hasta alcanzar nuestro planeta. 

Al entrar en contacto con la magnetosfera terrestre, ese flujo de energía distorsiona las líneas del campo magnético y desencadena una serie de efectos tanto espectaculares como técnicos. Entre ellos destacan las auroras boreales que se hacen visibles en regiones poco habituales, muy lejos de los polos. 

Pero el impacto no se limita al cielo nocturno. Estas tormentas también pueden provocar alteraciones en sistemas eléctricos, afectar satélites en órbita y generar interrupciones en las comunicaciones. 

En otras palabras, lo que comienza como una explosión solar puede transformarse en un fenómeno que combina belleza natural con riesgos tecnológicos. 

¿DÓNDE SE VIERON LAS AURORAS BOREALES?  

Lo extraordinario de este evento es que las auroras no solo se observaron en Iowa, sino también en otros estados del medio oeste y hasta en regiones del sur de Estados Unidos, como Texas y Florida.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Sigiloso expuso a Don Omar por los mensajes subidos de tono que le envió a Diosa Canales
Caraota Show
Noche de tragos entre «amigos» terminó en sangriento doble homicidio en Bolívar
Sucesos
Delcy Rodríguez pide al país estar «preparado»: «Estados Unidos ha declarado la guerra al planeta entero»
Venezuela