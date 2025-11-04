La superluna «más brillante» se verá en noviembre: todo lo que debes saber para disfrutarla

Durante la noche de este miércoles, 5 de noviembre, el cielo se vestirá de gala con la aparición de la superluna del Castor, un fenómeno que según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, ocurre cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo.

En esta ocasión, el satélite natural se ubicará a unos 356.833 kilómetros de la Tierra, lo que permitirá que se vea hasta un 14 % más grande y 30 % más luminosa que una luna llena habitual.

De acuerdo con los especialistas, el nombre “Luna del Castor” proviene de antiguas tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte, quienes asociaban esta época del año con la preparación de los castores para el invierno.

PUNTO MÁXIMO DE VISIBILIDAD

Más allá de su simbolismo, esta superluna será la más impactante de 2025, superando en brillo y tamaño a las anteriores del año.

Su punto máximo de visibilidad será alrededor de las 8:20 a.m. (hora del este de EEUU), por lo que se recomienda observarla durante la noche del 4 y la madrugada del 5 de noviembre.

¿CÓMO DISFRUTAR A PLENITUD LA SUPELUNA?

Para disfrutar del fenómeno en todo su esplendor, los expertos recomiendan buscar un lugar con poca contaminación lumínica, como parques, playas o zonas rurales.

No se necesita equipo especializado: basta con mirar al cielo despejado para apreciar la majestuosidad del disco lunar. Sin embargo, el uso de binoculares o telescopios puede revelar detalles adicionales de la superficie lunar, como cráteres y sombras que resaltan con la luz intensa de esta fase.

De acuerdo con análisis de visibilidad por estado, las entidades del Medio Oeste, Sudeste y el centro-sur de EEUU tienen buenas probabilidades de cielos despejados esa noche.

CALENDARIO LUNAR