EEUU

VIDEO: EEUU reveló detalles sobre gran despliegue de ICE durante el Mundial de la FIFA 2026

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
A 22 días del inicio del Mundial, el secretario Markwayne Mullin se pronunció / Archivo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este miércoles, 20 de mayo, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otros agentes federales se desplegarán durante el Mundial de la FIFA 2026.  

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El secretario Markwayne Mullin, sucesor de Kristi Noem desde marzo de este año, dio a conocer parte del plan mediante un video publicado en la cuenta de X (antes Twitter) de la agencia.  

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Lo que precisó, es que el despliegue de ICE estará enfocado combatir la trata de personas y el tráfico de productos falsificados en el torneo.  

«Cuando hay multitudes de este tamaño, la actividad criminal las sigue», argumentó Mullin, quien señaló que los riesgos de ingreso de mercancía falsificada y de trata de personas rara vez se consideran en las discusiones sobre el Mundial. 

El secretario indicó que ICE y su brazo investigativo, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), trabajarán «cada día» del torneo junto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).  

Recordó, además, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) supervisa a las tres agencias. 

¿CUÁNTOS FUNCIONARIOS DE ICE SE DESPLEGARÁN?  

Mullin evitó detallar el número de agentes que formarán parte de las operaciones y tampoco aclaró si se implementarán controles adicionales o redadas dirigidas a migrantes en situación irregular.  

No obstante, confirmó que el operativo se desarrollará de manera coordinada entre distintas agencias de seguridad federales. 

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