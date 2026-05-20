VIDEO: EEUU reveló detalles sobre gran despliegue de ICE durante el Mundial de la FIFA 2026

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este miércoles, 20 de mayo, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otros agentes federales se desplegarán durante el Mundial de la FIFA 2026.

El secretario Markwayne Mullin, sucesor de Kristi Noem desde marzo de este año, dio a conocer parte del plan mediante un video publicado en la cuenta de X (antes Twitter) de la agencia.

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Lo que precisó, es que el despliegue de ICE estará enfocado combatir la trata de personas y el tráfico de productos falsificados en el torneo.

«Cuando hay multitudes de este tamaño, la actividad criminal las sigue», argumentó Mullin, quien señaló que los riesgos de ingreso de mercancía falsificada y de trata de personas rara vez se consideran en las discusiones sobre el Mundial.

#20May | La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos trabajarán con socios locales y federales para resguardar la seguridad en la Copa del Mundo Video: Cortesía pic.twitter.com/tndVCIEWPO — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 20, 2026

El secretario indicó que ICE y su brazo investigativo, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), trabajarán «cada día» del torneo junto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Recordó, además, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) supervisa a las tres agencias.

¿CUÁNTOS FUNCIONARIOS DE ICE SE DESPLEGARÁN?

Mullin evitó detallar el número de agentes que formarán parte de las operaciones y tampoco aclaró si se implementarán controles adicionales o redadas dirigidas a migrantes en situación irregular.

No obstante, confirmó que el operativo se desarrollará de manera coordinada entre distintas agencias de seguridad federales.