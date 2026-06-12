VIDEO VIRAL: La insólita ‘broma’ entre dos policías que casi termina en tragedia dentro de una patrulla

Un policía resultó herido de bala luego de que una imprudente broma entre dos agentes terminara en un disparo en el estacionamiento del Departamento de Policía de Pasadena, en California (EEUU).

Como se constata en el video que se viralizó en redes sociales, la bala atravesó el parabrisas de una patrulla antes de impactar en el hombro izquierdo del policía.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, citada por medios locales, uno de los agentes llegó al estacionamiento y fue recibido por un compañero que desenfundó su arma de servicio y le apuntó a modo de broma.

Lejos de detener la peligrosa situación, el segundo oficial que estaba en el interior del vehículo respondió de la misma manera y sacó su arma. Sin embargo, en ese momento accionó el gatillo accidentalmente, provocando el disparo que terminó hiriendo a su colega.

🚨Pasadena police released video Wednesday showing a September 2025 shooting in a department parking structure that left one officer seriously injured after officers handled loaded firearms before their shifts.⁠ pic.twitter.com/zsGKkthJDb — Police The Police 2.0 (@PoliceThePolic1) June 12, 2026

¿QUÉ SE SABE DEL POLICÍA HERIDO?

Las imágenes, captadas por la cámara instalada en una patrulla, muestran cómo el proyectil perforó el parabrisas del vehículo policial antes de alcanzar al agente.

Tras recibir el impacto, el oficial cayó al suelo mientras su compañero reaccionaba con evidente sorpresa y preocupación. Aunque la herida requirió atención médica inmediata, las autoridades confirmaron posteriormente que la vida del policía nunca estuvo en peligro.

El jefe del Departamento de Policía de Pasadena, Gene Harris, calificó lo ocurrido como un comportamiento «inseguro e inapropiado» y señaló que ambos agentes incumplieron gravemente los protocolos de seguridad establecidos para el manejo de armas de fuego.

Asimismo, recordó que las normas de la institución prohíben expresamente manipular armamento fuera de situaciones operativas y advirtió sobre los riesgos de tomar este tipo de conductas a la ligera.

Por tanto, el caso derivó en una investigación interna para determinar responsabilidades y aplicar sanciones disciplinarias a los involucrados.