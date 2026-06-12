VIDEO | Fenómenos sin explicación: Pentágono reveló 50 archivos sobre «objetos no identificados» en EEUU

El Pentágono publicó más de 50 archivos previamente clasificados sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI) y confirmó que todos los casos incluidos permanecen sin resolución.

De acuerdo con el Pentágono, la nueva entrega incluye informes sobre esferas luminosas observadas entre 2025 y 2026 sobre una ciudad no identificada del noreste de Estados Unidos, así como un incidente ocurrido en 2008 cerca del aeropuerto internacional de Harare, en Zimbabue.

Aunque los documentos recopilan testimonios y descripciones detalladas, el Departamento de Guerra de EEUU insistió en que no existen pruebas que permitan concluir que los eventos observados correspondan a tecnología extraterrestre, ni tampoco evidencias definitivas que expliquen su origen.

Uno de los expedientes más llamativos relata la aparición de luces rojas y blancas que parecían desplazarse rápidamente sobre una ciudad estadounidense.

El caso despertó el interés del FBI, que entrevistó a varios testigos. Sin embargo, la investigación no logró reunir datos técnicos suficientes para verificar las observaciones.

TESTIMONIOS Y AVISTAMIENTOS LLAMATIVOS

Entre los testimonios figura el de una persona que comparó las luces con el característico frente iluminado de «KITT», el vehículo de la serie televisiva Knight Rider.

Otro de los documentos recuperados describe un incidente registrado en Zimbabue en 2008, cuando la CIA mostró preocupación por un objeto con forma de disco que supuestamente sobrevoló el aeropuerto internacional de Harare.

El informe menciona luces giratorias y rayos luminosos, y contempla dos posibles explicaciones: un avanzado dispositivo de reconocimiento extranjero o un objeto volador de origen desconocido.

Sin embargo, ninguna hipótesis pudo ser confirmada y el caso permanece abierto. Situaciones similares aparecen en otros expedientes, incluido un avistamiento reportado por personal militar en Colorado Springs en 2022. En esa ocasión, se habló de un avistamiento de un objeto que describieron como una «patata angular y asimétrica».

TERCER LOTE PUBLICADO

Vale destacar, que el Pentágono publicó este viernes lo que corresponde a la tercera tanda de documentos anteriormente clasificados sobre supuestos avistamientos de ovnis.

Los dos primeros lotes se hicieron públicos el pasado 8 y el 22 de mayo. Hay que precisar, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el último mandatario en publicar informes del Gobierno sobre objetos voladores no identificados, un proceso de divulgación que comenzó a finales de la década de 1970.

«Estos archivos, ocultos tras la clasificación de secreto, han alimentado durante mucho tiempo las especulaciones, y ya es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo», declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en un comunicado.