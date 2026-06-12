VIDEO VIRAL: La dura decisión contra hombre que provocó incendio en Kimberly-Clark, se grabó y comparó con Luigi Mangione

Un juez no concedió libertad bajo fianza a favor de Chamel Abdulkarim, de 29 años, el hombre acusado de provocar un incendio masivo en un almacén de Kimberly-Clark en Ontario, en California (EEUU), un caso en el que el sospechoso se grabó durante el hecho y, según las autoridades, llegó a compararse con Luigi Mangione en mensajes posteriores.

De acuerdo con Telemundo, Abdulkarim permanecerá detenido tras la decisión judicial emitida este miércoles, luego de que su defensa solicitara su liberación bajo una fianza de 2.000 dólares.

El hombre está acusado de haber iniciado intencionalmente varios incendios dentro del centro de distribución arrendado por Kimberly-Clark, lo que derivó en la destrucción total de la instalación.

De acuerdo con las autoridades federales, Abdulkarim habría actuado motivado por el descontento laboral relacionado con salarios y ganancias corporativas.

Los investigadores detallaron que fue identificado tras el análisis de videos publicados en redes sociales y declaraciones posteriores al incendio, en las que supuestamente afirmaba: «Lo único que tenían que hacer era pagarnos lo suficiente para vivir».

PÉRDIDAS POR EL INCENDIO

El incendio, que consumió un almacén de aproximadamente un millón de pies cuadrados, generó pérdidas estimadas en 500 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El material almacenado, principalmente productos de papel, habría alimentado las llamas durante horas, aunque los bomberos lograron evitar que el fuego se extendiera a estructuras cercanas y a un vecindario.

Arab man, Chamel Abdulkarim, 29, videotaped himself setting fire to a massive 1.2 million sqft NFI Industries paper goods warehouse in Ontario, CA, on April 7, 2026. As much as $500 million in damages. pic.twitter.com/63Hd4LvAP5 — National Conservative (@NatCon2022) April 15, 2026

«VÍNCULO» CON LUIGI MANGIONE

El caso generó todavía más controversia por el comportamiento del acusado, quien según reportes, además de grabarse durante el incidente, se comparó con Luigi Mangione en mensajes enviados a compañeros de trabajo.

Mangione es señalado como el principal sospechoso en el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido en diciembre de 2024 en Nueva York.

Los investigadores sospechan que Mangione cometió el crimen impulsado por resentimiento hacia la industria de seguros médicos privados, sector ampliamente criticado en Estados Unidos por el rechazo frecuente de reclamaciones.

En tanto, la próxima audiencia de Abdulkarim está programada para el 26 de agosto, mientras la empresa afectada trabaja en la reubicación de empleados y recuperación de operaciones.