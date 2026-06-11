EN VIDEO: La sinietra emboscada de Marquita a su exmarido para dispararle 18 veces

Una insólita emboscada ocurrida en Dallas (EEUU) dejó a un hombre gravemente herido, luego de que su exesposa lo atrajera con una falsa entrega de pizza y le disparara hasta en 18 ocasiones frente a su vivienda.

Según las autoridades, citada por New York Post y otros medios, Marquita Marie Rice, de 31 años, habría planeado el ataque usando la supuesta orden de pizza como engaño para sacar a su exmarido de la casa.

Un video de seguridad citado por la policía muestra a la sospechosa vestida de negro el pasado 1 de marzo, esperando oculta cerca del garaje antes de que la víctima abriera la puerta.

En ese momento, según la investigación, abrió fuego hasta 18 veces, huyendo inicialmente del lugar y regresando brevemente para continuar disparando antes de escapar definitivamente.

Las autoridades de Dallas informaron este miércoles que la investigación permitió rastrear a la sospechosa a través de las luces traseras de su vehículo, un Chevy Trax, lo que ayudó a reconstruir su ruta de fuga.

El detective Michael Bui destacó que los movimientos de la acusada fueron extensos, atravesando varios estados en un intento de evadir a la policía antes de su captura en Carolina del Norte.

Lo que se precisó, es que terminó detenida inicialmente en el condado de Wake, cerca de Raleigh, donde fue arrestada por autoridades locales y agentes federales.

Rice se negó a la extradición a Texas durante su primera comparecencia judicial y permanece detenida con una fianza de un millón de dólares, a la espera de una nueva audiencia programada para el 25 de junio.

😲Woman Faked Pizza 🍕Delivery to shoot Ex-Husband😲The delivery Guy had to be 💩his Pants!😦

Marquita Marie Rice, 31, was arrested on May 26 in Wake County, North Carolina, in connection to a March 1 «Trackdown» case in Dallas, Texas.

Police stated she is the ex-wife of the… pic.twitter.com/qiZzyRVOV8 — American Crime Stories (@AmericanCrime01) June 11, 2026

¿QUÉ ALCANZÓ A EXPLICAR LA VÍCTIMA?

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, que afirmó salió a la puerta sin haber solicitado ningún pedido, lo que refuerza la hipótesis de las autoridades de un acto premeditado.

De momento, la policía sigue trabajando para extraditar a Rice de vuelta a Dallas.

Instaron a cualquier persona que tenga información sobre lo sucedido en este tiroteo a que se ponga en contacto con el detective Michael Bui al (214) 671-3568 o en [email protected].