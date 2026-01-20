VIDEO VIRAL: La colisión múltiple que involucró a más de 100 carros y colapsó importante autopista de EEUU

Una colisión masiva que involucró a más de 100 vehículos paralizó un tramo clave de la autopista I‑196, en el oeste de Michigan, generando una de las emergencias viales más significativas de la temporada invernal en Estados Unidos.

De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió este lunes, 19 de enero, cerca de Zeeland Township, en las afueras de Grand Rapids, en medio de condiciones meteorológicas adversas que redujeron drásticamente la visibilidad.

Lo que se precisó, es que conductores particulares y transportistas quedaron atrapados en una escena caótica, que obligó a una respuesta inmediata y coordinada de autoridades locales y estatales.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa y la Policía Estatal de Michigan, citadas por NBC News, la magnitud del choque obligó al cierre total de ambos sentidos de la autopista durante más de ocho horas.

Para evacuar a los conductores atrapados, las autoridades desplegaron autobuses escolares que trasladaron a los afectados a un centro de refugio temporal.

La operación, que involucró a múltiples agencias, buscó garantizar la seguridad de los ocupantes de los vehículos y acelerar la recuperación de una de las rutas más transitadas de la región.

Según los reportes oficiales, el accidente comenzó poco después de las 10:00 de la mañana, cuando una brusca reducción de visibilidad desencadenó las primeras colisiones en cadena.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron semirremolques atravesados en la vía y automóviles detenidos en las cunetas, mientras los equipos de emergencia trabajaban para despejar la autopista.

Las autoridades pidieron a los conductores permanecer dentro de sus vehículos hasta recibir instrucciones de los rescatistas.

TEMPORADA INVERNAL EN EEUU

El siniestro ocurrió en un contexto de advertencias meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), que alertaba sobre nieve efecto lago, ráfagas de viento y visibilidad casi nula.

Medios como The New York Times y CBS News habían reportado que la zona ya enfrentaba condiciones similares en días previos, lo que llevó a reforzar las recomendaciones de evitar desplazamientos.

La combinación de nieve intensa —con tasas de hasta media pulgada por hora— y un frente de aire ártico creó un escenario propicio para deslizamientos y choques múltiples.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS HERIDOS?

Las cifras preliminares indicaron que entre nueve y 12 personas resultaron heridas, sin reportes de fallecidos al momento de la reapertura de la vía.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que el operativo de limpieza requirió la intervención de bomberos, ambulancias y más de una docena de grúas enviadas por la empresa Grand Valley Towing, según declaraciones recogidas por ABC News.

Tras horas de trabajo continuo, la I‑196 fue finalmente reabierta. Aunque las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones ante las persistentes condiciones invernales en la región.