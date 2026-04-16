VIDEO VIRAL: Granizo del tamaño de pelotas de golf caen sobre carros tras intensa tormenta

Un impactante video grabado en Waterloo, Iowa (EEUU), se volvió viral en redes sociales este miércoles, 15 de abril, al mostrar una intensa granizada con esferas de hielo del tamaño de pelotas de golf cayendo violentamente sobre vehículos y viviendas.

Las imágenes, compartidas por cientos de internautas y medios como CNN, captaron el estruendo de los impactos por el granizo y el momento en que varias personas corrieron a refugiarse dentro de sus autos para evitar ser alcanzadas por los fragmentos de hielo.

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Las autoridades meteorológicas ya habían advertido sobre condiciones extremas en el medio oeste de Estados Unidos, especialmente en zonas como Chicago, Detroit y Oklahoma.

La combinación de fuertes lluvias, ráfagas de viento y granizo generó escenas de pánico entre residentes que no esperaban una situación de tal magnitud.

En cuestión de minutos, techos, jardines y calles quedaron cubiertos por una capa blanca que transformó el paisaje urbano.

Los videos difundidos muestran cómo los vehículos estacionados fueron los más afectados, con parabrisas rotos, abolladuras profundas y alarmas activándose por los impactos.

En varias grabaciones se observa a conductores atrapados dentro de sus autos mientras el granizo golpeaba con tal fuerza, que impedía cualquier intento de salir o buscar un refugio más seguro.

La comparación con pelotas de golf no tardó en viralizarse, convirtiéndose en tendencia en plataformas como X, TikTok e Instagram.

TORMENTAS EN EEUU

El fenómeno se produjo en medio de una serie de tormentas severas que, según el National Weather Service, están afectando a más de 50 millones de personas en distintos estados.

Las autoridades reportaron vientos de hasta 201 km/h, inundaciones repentinas y la confirmación de al menos 14 tornados en Kansas, Minnesota, Iowa y Wisconsin.

En Michigan, el desbordamiento del río Manistee alcanzó un récord histórico al superar los 5,5 metros, provocando daños estructurales, destrucción de puentes y nuevas evacuaciones.

La situación ha llevado a que las advertencias meteorológicas se extiendan desde la frontera con México hasta Canadá, cubriendo gran parte del centro y norte del país.