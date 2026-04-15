El estado con mayor presencia de venezolanos en EEUU figura entre los cinco con más migrantes detenidos por ICE

Florida, el estado con mayor presencia de venezolanos en Estados Unidos, figura entre las cinco entidades con más migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según un nuevo análisis del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

Aunque el número total de personas bajo custodia disminuyó desde su punto más alto a inicios de 2026, el informe reveló que la mayoría de los detenidos «no tiene antecedentes penales», un dato que vuelve a encender la controversia sobre los criterios de detención migratoria.

A principios de febrero, ICE mantenía a 68.289 personas detenidas. Para el 4 de abril, la cifra descendió a 60.311, una reducción cercana al 12 % en apenas dos meses.

Texas encabeza la lista de estados con mayor población detenida con 17.908, seguido por Luisiana con 8.115, California con 5.807, Florida con 5.281 y Georgia con 4.383.

En el caso de Florida, el informe registra 5.281 personas bajo custodia, mientras que el centro con mayor actividad del país —ERO El Paso Camp East Montana, en Texas— pasó de un promedio diario de 2.954 detenidos en febrero a 2.505 en abril.

SUPERVISIÓN ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA

El estudio también destacó que el programa de Alternativas a la Detención (ATD), que permite a ciertos migrantes permanecer fuera de centros de detención bajo supervisión electrónica o telefónica, se ha mantenido prácticamente sin cambios.

En febrero, 179.991 personas estaban inscritas en ATD, cifra que aumentó ligeramente a 180,701 en abril.

La oficina del área de San Francisco continúa liderando este tipo de supervisión a nivel nacional, lo que evidenció que, aunque la detención física disminuyó, el alcance del control migratorio sigue siendo amplio.

“Esto sugiere que, si bien la detención física se ha aliviado en cierta medida, el alcance general de la supervisión migratoria se ha mantenido constante”, se recalcó por medio del informe.

NUEVAS DETENCIONES

Las nuevas detenciones también muestran una tendencia a la baja. En enero, 39.694 personas fueron ingresadas en centros de ICE, mientras que en marzo la cifra cayó a 32.531, una disminución del 18 %.

Sin embargo, esta reducción no ha alterado un patrón persistente: la mayoría de los detenidos «no tiene condenas penales», según el mismo informe. En febrero, el 73.6 % —más de 50.000 personas— carecía de antecedentes; en abril, la proporción se mantuvo alta, en 70.8 %, lo que equivale a más de 42.000 personas.