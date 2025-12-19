El video viral que causa indignación en EEUU: Una gata fue raptada por un repartidor de Amazon

Una familia de California denunció que un repartidor de Amazon se llevó a su gata llamada Piper, tras dejar un paquete en su domicilio, un hecho aparentemente registrado por cámaras de seguridad y que ha generado indignación en redes sociales.

De acuerdo con la información reseñada por People y otros medios estadounidenses, el incidente ocurrió el pasado 11 de diciembre en Lakewood, cuando el repartidor de Amazon Flex llegó a la casa de Diane Huff-Medina para entregar un paquete.

Las cámaras de seguridad registraron cómo el trabajador acarició a la gata, de seis años, y posteriormente la levantó para llevársela en su vehículo.

«Al principio maúlla, como siempre. Luego suena un poco más angustiada”, declaró a CBS News. “Luego la agarra con más agresividad y se la lleva como si fuera un mapache o algo así. No parecía que intentara salvarla, no creo”, comentó.

«Es un sentimiento de impotencia porque vimos cómo se la llevaban, así que no sé dónde está ni si está bien», añadió a KTLA.

Diane Huff-Medina relató que Piper era parte fundamental de la familia y sus hijos están profundamente afectados por la desaparición.

La mujer compartió el video en Facebook, donde rápidamente se viralizó y despertó la solidaridad de vecinos y usuarios en línea.

“Solo quiero recuperar a mi gata para mí y para mis hijos, especialmente. Tengo tres niños pequeños que la adoran. La queremos de vuelta”, expresó, subrayando el impacto emocional que el robo de la mascota dejó en los más pequeños.

Asimismo, Huff-Medina precisó que presentó la denuncia formal este lunes, 15 de diciembre.

Ella relató que Piper, un gato siamés, llegó al hogar en 2019 en un momento difícil para la familia tras la pérdida del padre de los pequeños.

Aseguró que la gata llevaba un microchip, que la identificaba, aunque no su collar cuando ocurrió el incidente.

The pet owner of Piper, an outdoor cat, claims that the delivery driver stole her cat after dropping off a package at the L.A. residence. The cat-nab was caught on the woman’s ring camera last week. pic.twitter.com/lVolxLAYJ0 — KNX News 97.1 FM (@knxnews) December 16, 2025

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

Luego de analizar las imágenes captadas por la cámara de seguridad, la familia acudió a la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles para formalizar la denuncia.

La institución confirmó que el caso permanece bajo investigación y el video constituye una pieza clave dentro del conjunto de pruebas. Hasta ahora, no se han emitido cargos oficiales ni se ha producido algún arresto relacionado con el incidente.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL REPARTIDOR?

Según reportó ABC7, el repartidor aseguró ante las autoridades que pensó que Piper era un gato sin dueño y que, tras llevárselo, el animal habría escapado de su vehículo.

Esta versión no ha sido corroborada y hasta el momento no ha permitido dar con el paradero de la mascota.

Por su parte, KTLA indicó que la familia buscó apoyo en Amazon para localizar a Piper, aunque esos intentos no han ofrecido resultados efectivos.

La compañía Amazon confirmó que el hombre trabajaba como contratista independiente bajo el programa Amazon Flex y fue desvinculado de la plataforma tras conocerse el caso.

La empresa pidió disculpas a la familia afectada y aseguró que colabora con las autoridades en el curso de la investigación.