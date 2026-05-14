VIDEO VIRAL: El momento en que un camarógrafo se desplomó en pleno reporte sobre la visita de Trump a China

Un camarógrafo de CBS Evening News se desplomó en plena transmisión desde Taiwán durante la cobertura de la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a China, obligando a interrumpir el noticiero por una emergencia médica.

El incidente ocurrió la noche del miércoles 13 de mayo, cuando el presentador Tony Dokoupil se preparaba para cerrar la emisión especial desde Taipéi.

En cuestión de segundos, el periodista detuvo el segmento al percatarse de que un miembro del equipo técnico había sufrido una emergencia médica detrás de cámaras.

«Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos una emergencia médica», alcanzó a decir antes de que la señal cambiara abruptamente. Fuera de cuadro, también se le escuchó pedir que llamaran a un médico.

La transmisión pasó entonces a Nueva York, donde el corresponsal Matt Gutman concluyó el programa mientras el equipo en Taiwán atendía la situación.

#14May | Un camarógrafo de CBS Evening News sufrió una emergencia médica y se desmayó en el set durante el último segmento de la transmisión en vivo, la cual se realizaba desde Taiwán. Video: Cortesía pic.twitter.com/qwThN7HGmL — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 14, 2026

¿QUÉ SE SABE DEL CAMARÓGRAFO Y SU ESTADO DE SALUD?

Minutos después, CBS News confirmó que el camarógrafo se encontraba estable. En un comunicado difundido en X, la cadena aseguró que el empleado «se encuentra bien y recuperándose», sin ofrecer más detalles sobre la naturaleza del episodio.

El noticiero se emitía desde Taiwán como parte de una cobertura especial sobre la cumbre de dos días entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en Pekín.

El medio explicó que eligió Taipéi porque el territorio democrático se encuentra «en el centro de las cruciales negociaciones», en un momento de alta tensión geopolítica.

Dokoupil, desde el inicio del programa, había subrayado que la gran pregunta de fondo era si China podría intentar apoderarse de Taiwán, un escenario que describió como potencialmente devastador para la región y economía global.

“Pero si ampliamos la perspectiva más allá de la visita de Estado, vemos una de las historias geopolíticas más importantes de nuestro tiempo, y la gran pregunta de esta noche es: ¿intentará China, bajo el liderazgo de Xi Jinping, apoderarse de Taiwán, arriesgándose a una guerra y una catástrofe económica? Esto es lo que podría suceder aquí, en las costas y en las calles, si Xi decide invadir”, señaló el presentador.